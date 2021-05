"Szuka się haków na niewygodne osoby". Mocne słowa Sośnierza

Andrzej Sośnierz z dwójką posłów: Agnieszką Ścigaj i Pawłem Szramką, założył nowe koło poselskie "Polskie Sprawy". W rozmowie z tabloidem "Fakt" wyjaśnia, dlaczego podjął decyzję o odejściu z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Sośnierz: Doszło do kumulacji

– Trudno mi było się z tym pogodzić, co rząd robi z pandemią, ale nie tylko. Kwestia systemu ochrony zdrowia, ciągłe podnoszenie podatków. Nie zgadzałem się ze zmianami, jakie wprowadzano w ubiegłych latach. Kumulacja tych zdarzeń, przyczyniła się w konsekwencji do mojego odejścia z klubu PiS – tłumaczy poseł.

– Oświadczenie Banasia i ataki na syna Jarosława Gowina sprawiły, że zaczęto uprawiać tzw. politykę hakową. Szuka się haków na niewygodne osoby. Ja należę do pokolenia, które zakładało Solidarność i nie o taką Polskę walczyliśmy. I dlatego wraz z trójką posłów założyliśmy nowe koło – wskazuje Sośnierz w rozmowie z "Faktem".

Jak na odejście posła zareagował wicepremier Jarosław Golwin (Andrzej Sośnierz pozostaje członkiem partii Porozumienie)? – Uprzedzałem go, że powinien się liczyć z taką możliwością, jednak póki co pozostaję w strukturach Porozumienia. Podobnie jak prof. Maksymowicz. To jest dopiero świeża sprawa, więc nie wykluczam, że nasze koło może się z czasem powiększyć – stwierdza.

"Chcemy podchodzić merytorycznie"

– W tej chwili nie parlibyśmy do przedterminowych wyborów, bo nie ma takich jasnych perspektyw, jakby się mogło to inaczej potoczyć, tak więc prawdopodobnie ta współpraca się utrzyma. Nie będziemy totalną opozycją. Chcemy podchodzić do głosowań merytorycznie. Jeśli projekt jest dobry, to głosujemy za, jak zły – to przeciw – deklaruje polityk.

