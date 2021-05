Nowe warianty koronawirusa w Polsce. Minister zdrowia podał szczegóły

Minister zdrowia poinformował o 20 zweryfikowanych próbkach dotyczących wariantu indyjskiego oraz o 22, w których stwierdzono wariant południowoafrykański.

– Jeśli chodzi o wersję południowoafrykańską, to mamy stwierdzone 22 przypadki rozsiane po całym kraju, występują w bardzo różnych miejscach. Jeśli chodzi o wariant indyjski, on dochodzi do 20 w ramach zweryfikowanych próbek, które badamy – powiedział w piątek na antenie TVN24.

Koronawirus w Polsce

Niedzielski powiedział, że ogniska indyjskiego wariantu są związane z polskim dyplomatą, który został ewakuowany z Indii oraz z siostrami zakonnymi, które również wróciły do kraju z Półwyspu Indyjskiego.

– To są ogniska w zasadzie związane ze sprowadzeniem dyplomaty polskiego z Indii, który był w ciężkim stanie, ale także zakon sióstr Kalkutanki, które również wykonują swoją misję w Indiach, przyniosły tutaj i ta mutacja się rozpleniła. Ale ostatnio mamy też rodzinę Hindusów, w której trzy osoby są zainfekowane tą mutacją, są w szpitalu, ale są w stanie dobrym – powiedział szef resortu zdrowia.

Obowiązkowe szczepienia w Polsce?

Minister odniósł się także do medialnych spekulacji dotyczących wprowadzenia obowiązku szczepienia przeciwko COVID-19. Niedawno podobne prawo wprowadzono w Wałbrzychu, gdzie uchwałą miejskich radnych każdy dorosły mieszkaniec oraz pracownik przebywający na terenie miasta musi zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Decyzja ta wywołała falę wściekłości wśród mieszkańców, a prezydentowi Wałbrzycha grożono śmiercią.

Niedzielski zapewnia, że na chwilę obecną nie ma żadnych planów związanych z wprowadzeniem obowiązkowych szczepień.

– Takiego planu [wprowadzenia obowiązkowych szczepień] na razie nie ma. Na razie musimy przejść przez rejestrację kolejnych roczników, zresztą ona w najbliższym czasie będzie już finiszowała. Potem trzeba ten proces szczepień przeprowadzić, więc tutaj jest dużo roboty na najbliższy miesiąc, dwa. Myślę, że taka decyzja na razie nie ma jej w planach – zapewnił szef resortu zdrowia.

Czytaj też:

"Kłamstwo przeplatane megalomanią". Niedzielski komentuje zachowanie TrzaskowskiegoCzytaj też:

Minister zdrowia ogłasza: Mamy około 50 proc. odporność populacyjną