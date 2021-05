Zgorzelski: Nie jest tajemnicą, że rozmawiamy z tymi politykami

W ubiegły piątek z Platformy Obywatelskiej wyrzucono dwóch posłów – Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego. Z kolei w poniedziałek europosłanka PO Róża Thun poinformowała, że sama odchodzi z partii. Po tych trzech głośnych odejściach Platformę opuściło w ostatnich dniach jeszcze kilku innych działaczy.

Trzech polityków KO przejdzie do PSL?

Piotr Zgorzelski (PSL) pytany w piątek w TVN24, czy Zalewski i Raś, a także Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Koalicji Obywatelskiej, dołączą do klubu parlamentarnego ludowców. – To politycy o utrwalonych konserwatywnych poglądach. Nie jest tajemnicą, że w różnych konfiguracjach z nimi rozmawiamy – powiedział. Dodał, że rozmowy są na "dość zaawansowanym etapie, który ma oczywiście wymiar parlamentarny".

Wicemarszałek Sejmu przekazał, że "takie rozmowy schodzą też na trochę inny poziom – samorządowy". – Jest wielu samorządowców, którzy widzą sens budowania racjonalnego centrum, bo chyba zgodzimy się wszyscy, że opozycja o rysie liberalno-lewicowych nie jest w stanie wygrać skutecznie z PiS, bo gdyby miała wygrać, to już dawno by się to stało – ocenił.

Według niego "potrzebne jest centrum, które będzie dawało ofertę modernizacji Polski, ale także odpowiadało na chadeckie główne wektory, czyli po pierwsze poczucie wspólnoty, po drugie szacunek dla chrześcijańskiego dziedzictwa naszej kultury". – To jest bardzo ważne w kontekście tego, co wypowiadają czasami politycy PiS, kontestując udział Polski w Unii Europejskiej".