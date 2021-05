"Trend jest bardzo niepokojący nie tylko dla nas". Prezydent zabrał głos ws. Nord Stream 2

Nord Stream 2 jest już prawie ukończony. Nie chcąc zaostrzać konfliktu z Niemcami o gazociąg, Stany Zjednoczone zdecydowały, że nie nałożą sankcji na firmy, które go budują. Potwierdziła to administracja Joe Bidena.

Z kolei w środę w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym prezydent USA wprost mówi korespondentowi Polskiego Radia w Białym Domu, że zastosowanie sankcji wobec spółek niemieckich byłoby szkodliwe dla relacji USA z Europą. – Poza tym to nie jest tak, że mogę pozwolić na coś Niemcom albo nie – tłumaczył Biden. Zaznaczył jednocześnie, że nie jest entuzjastą budowy gazociągu.

"Zmiana zdania przez Bidena była zaskakująca"

Do rozgrywki wokół sprawy Nord Stream 2 odniósł się w poniedziałek na antenie TVP Info Andrzej Duda. Przyznał, że decyzja Joe Bidena zdziwiła go, a nawet w jakimś sensie zaskoczyła.

Prezydent zauważył, że nie jest decyzja, która pozostaje bez echa w Stanach Zjednoczonych. – Wywołała potężną burzę w samej Ameryce. Kongres i parlament w USA kilkukrotnie i bardzo poważni politycy wielokrotnie przedstawiali zupełnie inny punkt widzenia, jeśli chodzi o Nord Stream 2. Przyznaję, że to było zaskakujące, tak nagła zmiana stanowiska przez samego prezydenta Bidena. Pan prezydent miał jeszcze do niedawna inne zdanie na temat Nord Stream 2 – przypomniał w TVP Info Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił uwagę na to, że w pewnym sensie budowa Nord Stream 2 stawia pod ogromnym znakiem zapytania również suwerenność energetyczną wielu państw Unii Europejskiej. – Bardzo wzmacnia i bardzo monopolizuje pozycję rosyjskiego dostawcy gazu na rynku unijnym. Muszę przyznać, że ten trend jest bardzo niepokojący i to nie jest tylko niepokojące dla nas, ale to jest niepokojące dla bardzo wielu polityków w Unii, którzy rozsądnie na to patrzą – mówił prezydent Andrzej Duda.

