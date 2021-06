Sami mężczyźni w programie TVP Info. Lubnauer oburzona

W niedzielnym programie "Woronicza 17" w TVP Info prowadzonym przez Krzysztofa Ziemca wystąpiło sześciu gości: Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy; Michał Wójcik, minister w KPRM (Solidarna Polska); Zbigniew Kuźmiuk, europoseł PiS; Krzysztof Gawkowski, poseł Lewicy; Zbigniew Konwiński, poseł PO oraz Paweł Bejda, poseł PSL.

Męska obsada programu nie spodobała się Katarzynie Lubnauer. "7 panów rozmawia o polityce. Kobiety pewnie gotują obiad?" – napisała na swoim profilu na Twitterze posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Dziennikarz TVP odpowiada

Na zarzuty Lubnauer zareagował Jarosław Olechowski, dziennikarz TVP i szef Telewizyjnej Agencji Radiowej, tłumacząc, że przedstawicieli partii do programu wyznaczają ich biura prasowe. "Pani Poseł, przedstawicieli partii do programu wyznaczają Państwa biura prasowe. Szkoda, że Koalicja Obywatelska zamiast posła Konwińskiego nie wyznaczyła którejś z posłanek. Stale zapraszamy Panie do debaty!" – napisał na Twitterze Olechowski.

"Nie godzę się na świat tylko dla mężczyzn"

Pod postem Lubnauer opublikowano sporo komentarzy. Na jeden z nich posłanka odpowiedziała słowami: "A dlaczego odbiera Pan wszystkim kobietom kompetencje? Jak słucham niektórych polityków mężczyzn, to nie mam poczucia ich szczególnych kompetencji. Podobnie jest z kobietami. Są mniej i bardziej kompetentne i stanowią 50% społeczeństwa".

Kiedy jedna z internautek stwierdziła, że Lubanuer nagłaśnia sprawę obsady programu "Woronicza 17", bo sama nie została zaproszona, posłanka stwierdziła: "Spokojnie. Nie mam z tym problemu. Ale nie godzę się na świat tylko dla mężczyzn".

