Szef TAI ostro: Warszawą rządzą nieudacznicy

W sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o awarii systemu przesyłowego do "Czajki". To już druga awaria w tej oczyszczalni skutkująca zrzutem ścieków do Wisły.

Do awarii odniósł się zapośrednictwem Twittera szef "Wiadmości" TVP. Jarosław Olechowski ostro ocenił włodarza stolicy. "Trza napisać to wprost: Warszawą rządzą nieudacznicy" – stwierdził.

W opublikowanym dziś wpisie Olechowski przypomniał, jak jeszcze w kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski mówił o likwidacji "Wiadomośći" i TVP Info. "Nie udało mu się. To może teraz zlikwiduje kompromitujący go problem fekaliów, których miliony litrów leją się ze stolicy do Wisły i Bałtyku?" – zapytał i dodał "Czy po raz kolejny zanuci". Do swojego wpisu załączył link do piosenki Budki Suflera "Znowu w życiu mi nie wyszło".

