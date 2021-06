Zaskakujące słowa prezydenta o szczepieniach. Jest komentarz ministra zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas środowej konferencji prasowej w Olsztynie odniósł się do słów prezydenta Andrzeja Dudy na temat szczepień.

"Szczepienia są przyczyną tego, że sytuacja jest teraz pod kontrolą"

Przypomnijmy, że w czasie wystąpienia w Bratysławie Duda stwierdził, że "liczba zachorowań w Polsce spadła w tej chwili do takiego poziomu dziennie, jak notowaliśmy dokładnie rok temu, czyli między 200 a 400 przypadków". Zauważył przy tym, że "w zeszłym roku nie mieliśmy szczepionki". Prezydent zastanawiał się, czy aktualna liczba chorych na COVID-19 jest wynikiem szczepionek, czy letniej pogody.

– Jeżeli jest jakaś sezonowość wirusa, to absolutnie akcja szczepień jest fundamentalnym elementem, przyczyną, dlaczego ta sytuacja jest teraz pod kontrolą. Mamy mniej więcej 60 proc. osób, które mają przeciwciała. Te badania nawet nie różnicowały, z czego pochodzi odporność, czyli może pochodzić zarówno od szczepienia, ale i od przejścia zakażenia – mówił szef resortu zdrowia.

Niedzielski podkreślał, że szczepienia są na pewno elementem, dzięki, któremu możemy czuć się bezpiecznie. – Do września, do jesieni, czyli do tego momentu, kiedy pojawia się ryzyko kolejnej fali, wszyscy chętni zostaną zaszczepieni – mówił.

Zapytany, czy słowa prezydenta mogą być wykorzystywane przez antyszczepionkowców, minister odparł: "Ja logiki antyszczepionkowców nie potrafię pojąć".

Wariant Delta w Polsce

W czasie konferencji Adam Niedzielski ocenił, że obecnie priorytetem w walce z pandemią jest zbudowanie możliwości sekwencjonowania genomu, czyli badanie, z jakim wariantem koronawirusa mamy do czynienia.

– Jak państwo wiecie, tych wariantów, które są określone przez WHO jako alertowe, jest kilka. Tym najbardziej realnie zagrażającym Polsce jest wariant Delta, wcześniej nazywany wariantem indyjskim. W tej chwili w Polsce mamy zidentyfikowanych blisko 80 przypadków tego typu – powiedział Niedzielski.

Minister podkreślił, że dzięki szybkiej identyfikacji wariantu koronawirusa można stosować "bardziej dolegliwe środki izolacyjne, bardziej dokładnie przyjrzeć się charakterowi ogniska i potraktować takie ognisko w sposób szczególny".

Czytaj też:

Mutacja Delta w Polsce. W jakich województwach jest obecna?Czytaj też:

Mutacja Delta obecna w Polsce. Czy szczepionka chroni przed tym wariantem?