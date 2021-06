Mutacja Delta w Polsce. W jakich województwach jest obecna?

O sytuacji w Polsce związanej z rozprzestrzenianiem wariantu koronawirusa Delta pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

Gazeta przypomina, że wirus pochodzący z Indii, czyli Delta po raz pierwszy został ujawniony w kwietniu. Powołując się na własne analizy wskazuje, że obok Śląska jest on obecny w Zachodniopomorskiem, Warmińsko-Mazurskiem, Pomorskiem i Mazowieckiem.

"Resort zdrowia uspokaja, że osoby zakażone tą mutacją są stosunkowo proste do odseparowania od reszty społeczeństwa, a więc na razie nie grozi nam scenariusz brytyjski, gdzie Delta jest odpowiedzialna za ponad 90 proc. zakażeń. Jednocześnie wczoraj na antenie Polskiego Radia minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że trwają przygotowania w laboratoriach, byśmy - jak to ujął - 'mieli zdolność identyfikowania, z jakimi mutacjami mamy do czynienia'" – pisze "DGP".

Gazeta zaznacza, że minister zdrowia dodał, że rząd przygotowuje się na scenariusz kolejnej, jesiennej fali epidemii, choć na dziś takie prawdopodobieństwo ocenia jako niezbyt wysokie.

Jakie są objawy wariantu koronawirusa Delta?

Prof. Tim Spector, który kieruje badaniem Zoe Covid Symptom, powiedział w rozmowie z BBC, że choć wariant Delta dla młodych osób może być "czymś na kształt ostrzejszego przeziębienia", to nie zmienia to faktu, że jest ryzykowny i zaraźliwy dla innych osób.

Publiczna służba zdrowia w Wielkiej Brytanii, NHS, jako główne objawy COVID-19 wskazuje kaszel, gorączkę oraz utratę węchu i smaku, jednak zdaniem prof. Spectora, te symptomy należą obecnie do rzadszych. Jego zespół wyciągnął te wnioski na podstawie analizy objawów zgłaszanych w specjalnej aplikacji przez tysiące zarażonych koronawirusem osób.

Odpowiedzialny za zmianę w symptomach wariant Delta stanowi obecnie 90 proc. zakażeń w Wielkiej Brytanii. – Ludzie mogą odnieść wrażenie, że przechodzą sezonowe przeziębienie, więc dalej będą wychodzili na przyjęcia i przez to mogą przekazywać wirusa sześciu kolejnym osobom – wyjaśnił Spector. – Być może to jest po prostu uciążliwe przeziębienie, ale zostańcie w domach i zróbcie test – zaapelował do młodych osób.

