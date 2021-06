"Jak ktoś ma suchy palec, to nie działa". Suski wini technologię za przegrane głosowanie

W porannym bloku głosowań podczas środowego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli wniosek opozycji o uzupełnienie porządku obrad o informację ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry na temat działań podejmowanych przez prokuraturę w okresie od 4 marca 2016 roku w celu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia; umorzenia śledztwa lub dochodzenia; cofnięcia aktu oskarżenia; skierowania do sądu wniosku we wszystkich sprawach, w których podejrzanym lub oskarżonym był Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Daniel Obajtek.

Za wnioskiem opozycji w tej sprawie opowiedziało się 170 posłów, przeciw było 151, nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udział 139 parlamentarzystów, w tym 81 z Prawa i Sprawiedliwości. Po głosowaniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek zwołała posiedzenie Konwentu Seniorów, po którym oświadczyła, że uznaje głosowanie.

"Maszynka została wyłączona tak szybko..."

– Tam była sytuacja taka, że z radości, że wreszcie możemy głosować na sali, po prostu maszynka została wyłączona tak szybko, że stu posłów, będąc na sali, nie zdążyło nacisnąć właściwie nie guziczka, bo tam teraz jest taki wyświetlacz, gdzie trzeba dotknąć. Jak ktoś ma suchy palec, to nie działa – mówił Marek Suski w TVP1 o przegranym głosowaniu PiS.

Przyspieszone wybory?

Jak przyznał Marek Suski w TVP, "zawsze w przypadku gdy nie ma większości dla rządu i nie ma stabilnej możliwości sprawowania władzy, wariant rozpisania wcześniejszych wyborów musi być brany pod uwagę".

– Chociaż nie jest to wariant, który jest przygotowywany. Zawsze jesteśmy gotowi na wybory – stwierdził polityk.

Partia Bielana

Polityk PiS z dużym entuzjazmem podchodzi do projektu Adama Bielana.

– Życzę Adamowi, żeby ta jego partia była silna i żeby nowe osoby, które nie zapisały się do Prawa i Sprawiedliwości, do partii Gowina, żeby zapisywały się do partii konserwatywnej, którą zakłada Adam Bielan. Będzie to wzmocnienie Polski, wzmocnienie Zjednoczonej Prawicy. Liczę, że będzie to jedna z twardych, mocnych i stabilizujących prawicę kolejnych nóg. Tak można powiedzieć. Zjednoczona Prawica była na trzech nogach, teraz będzie na czterech. Lepsze rozwiązanie niż do tej pory – ocenił.

Suski: Banaś pisze opozycji wnioski o wotum nieufności. Sami nie potrafią

Jak twierdzi Marek Suski, Marian Banaś "przygotował szereg kontroli, z których wynika, że ministrowie powinni zostać odwołani".

– Pamiętamy niedawno, kiedy wyszły różne, takie niezbyt korzystne informacje dla pana prezesa Banasia i niektórzy ministrowie mówili, że powinien podać się do dymisji. Nie podał się do dymisji i przygotował szereg kontroli, z których wynika, że to ministrowie powinni zostać odwołani. Wygląda to tak trochę na wykorzystywanie instytucji do swojej prywatnej wojny. Ale mam nadzieję, że to się skończy i Najwyższa Izba Kontroli, a ma rzeczywiście wspaniałą przeszłość, jest to instytucja z wielką tradycją, że wróci na odpowiednie tory – podkreślił.

Zdaniem Suskiego, opozycja, przygotowując wniosek o wotum nieufności wobec ministra Czarnka, przepisała słowa Banasia.

– Widziałem, że było przepisane bardzo wiele z tego, co mówił pan prezes Banaś. Czyli właściwe Banaś im napisał wota nieufności, bo sami nawet dobrze takich wniosków nie potrafią napisać. Zobaczymy co będzie z ministrem Czarnkiem, ale sądzę, że na każde posiedzenie będą przygotowywać jakieś wotum, bo jak nie potrafią programu napisać, to chociaż takie wnioski – ocenił.

