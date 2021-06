"Niebywały kundlizm". Winnicki w ostrych słowach o MSZ

W czwartek wieczorem Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nowymi przepisami po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania.

Tuż po decyzji Sejmu w mediach społecznościowych ambasady Izraela pojawił się komunikat, w którym skrytykowano polskie władze, a nowe prawo określono mianem "niemoralnego".

Komunikat MSZ

W związku publikacjami strony izraelskiej polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat ws. przyjęcia ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

"Polska z niepokojem odnotowuje wypowiedzi strony izraelskiej, dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Wypowiedzi te wskazują na nieznajomość faktów i polskiego prawa. Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Holocaust, który był zbrodnią popełnioną przez okupantów niemieckich m. in. na obywatelach polskich narodowości żydowskiej. Ofiarami zbrodni niemieckich były miliony obywateli II RP" – czytamy w oświadczeniu.

"Niebywały kundlizm"

Działania polskiego MSZ bardzo ostro skrytykował poseł Konfederacji Robert Winnicki.

"MSZ wydał oświadczenie, w którym zabrakło tylko przeprosin w imieniu Polski i Polaków za to, że żyjemy. Nawet nie wezwali do ministerstwa ustępstwa ambasadora Izraela do złożenia wyjaśnień. Niebywały kundlizm" – napisał polityk na Twiterze.

