Gdula: Kaczyński może dobierać spośród 14 niezrzeszonych

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski zdecydowali się opuścić Prawo i Sprawiedliwość. Odejście trójki posłów oznacza, że obóz rządzący traci – po raz pierwszy od roku 2015 – sejmową większość i ma teraz 229 "szabel".

Sprawę skomentował za pośrednictwem Twittera poseł Maciej Gdula. Polityk Lewicy przypomniał, że Jarosław Kaczyński ma jeszcze pewne pole manewru w zakresie poszerzenia składu personalnego obozu rządzącego.

„Osobom, które ekscytują się wizjami upadku rządu po powstaniu nowego koła wokół Zbigniewa Giżyńskiego chce tylko nieśmiało przypomnieć, że w kołach i wśród niezrzeszonych jest 14 posłów i posłanek, z których Jarosław Kaczyński może dobierać do swojej „koalicji 229””. – napisał na Twitterze polityk.

PiS traci większość

Podczas konferencji prasowej Zbigniew Girzyński podkreślił, że jego decyzja jest motywowana m.in. Polskim Ładem forsowanym przez PiS. W ocenie polityków rządowy program będzie miał tragiczny wpływ na gospodarkę państwa

– Cały dobrobyt produkowali państwa Polacy zdobywali uczciwą pracą. Wydawało mi się, że jeżeli mali przedsiębiorcy to grupa społeczna, która dała PiS władzę w 2015 roku, to o nią będzie PiS dbał szczególnie. Niestety perspektywa naszkicowana w Polskim Ładzie jest przeciwna. To doprowadzi do tego, że w Polsce będzie dwóch pracodawców: państwo i wielkie międzynarodowe korporacje – mówił Girzyński.

Poseł podkreślił również, że nigdy nie wyrazi zgody na jakąkolwiek segregację obywateli. Polityk odwoływał się do niektórych kontrowersyjnych pomysłów dot. restrykcji, jakie się pojawiały w ostatnim czasie.

