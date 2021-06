Girzyński: Jesteśmy gotowi do współpracy z każdym ugrupowaniem

Czym ma charakteryzować się nowe koło poselskie „Wybór Polska” w polskim Sejmie?

Zbigniew Girzyński: Przede wszystkim ma się odwoływać do podstawowych wartości, które sprawiły, że weszliśmy do polityki. Tą wartością dla nas była wolność, zwłaszcza w wymiarze swobód obywatelskich i prowadzenia działalności gospodarczej. To, co dzieje się w ostatnim czasie, w dużej mierze uderza w jedno i w drugie. W kwestii swobód gospodarczych w tej chwili widzimy, że kosztem małych i średnich przedsiębiorstw są karmione duże podmioty i korporacje, względnie duże spółki Skarbu Państwa. Tymczasem kluczem do sukcesu Polski jest postawienie na małe i średnie firmy. To one powinny być i do tej pory zawsze były motorem naszej gospodarki. To są złe działania i nie będziemy na nie pozwalali., przynajmniej na tyle, na ile w naszej skromnej liczbie możemy się przeciwstawić.

Drugim elementem są swobody obywatelskie, które zostały w znaczący sposób ograniczone poprzez zwalczanie pandemii. Niektóre decyzje od początku budziły nasze ogromne wątpliwości, były nieprzemyślane i złe, ale rozumiemy, że wynikały z dobrych pobudek. To może być jakieś rozgrzeszenie, choć nie do końca. Sytuacja, którą obserwujemy w tej chwili, czyli zapowiedź segregacji sanitarnej ze względu na to, że ktoś się zaszczepił, a ktoś nie, jest już jednak czymś, na co nie możemy się nigdy zgodzić.

Ta decyzja wiele zmienia w parlamencie, ponieważ koalicja rządząca traci sejmową większość. Czy zamierzają Państwo nadal współpracować z dawną partią?

Będziemy współpracowali ze wszystkimi siłami, jeżeli będą miały dobre pomysły. Nie dzielimy Polski na Prawo i Sprawiedliwość oraz resztę, tylko poszczególne rozwiązania na dobre i złe. Nad wszystkimi projektami będziemy się merytorycznie pochylali. Z pewnością bliski jest nam program Prawa i Sprawiedliwości, ale ten program sprzed lat, który został gdzieś zapomniany. Środowiska, do których odwoływał się PiS, jak np. mali i średni przedsiębiorcy, są dziś totalnie zmarginalizowane. Jeżeli pojawią się rozwiązania, które mają tym grupom pomóc, natychmiast będziemy starali się je poprzeć, bez względu na to, czy projekt złoży takie czy inne ugrupowanie. Nigdy natomiast nie zgodzimy się na takie rozwiązania, które będą korzystne tylko dla wielkich, międzynarodowych korporacji albo dla spółek Skarbu Państwa, kosztem małych i średnich przedsiębiorstw.

Widać w tych założeniach dużo zbieżności z programem Konfederacji. Czy mają miejsce rozmowy z tym ugrupowaniem?

Tak jak powiedziałem, jesteśmy gotowi do współpracy z każdym ugrupowaniem w parlamencie. Uważamy, że Polska jest naszym wspólnym domem i zawsze będziemy to podkreślać. Musi tu być miejsce zarówno dla pana Biedronia, jak i dla pana Brauna. Każdy z nich musi czuć się dobrze w naszej ojczyźnie i zrobimy wszystko, aby tak było. Nie dzielimy dziś polskiej sceny politycznej, ponieważ naprawdę chcemy współpracować ze wszystkimi.

Czytaj też:

Janowska ujawnia, dlaczego odeszła z klubu PiS. "To powoduje frustrację u ludzi"Czytaj też:

Czerwińska reaguje na odejście trzech posłów PiS