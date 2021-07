"Krzyczą później autorytaryzm". Były poseł o trybie wyboru władz w PiS i PO

Po kilku tygodniach medialnych spekulacji były premier Donald Tusk przejął przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jako nowy wiceprzewodniczący partii będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów.

Z funkcji przewodniczącego partii zrezygnował bowiem Borys Budka. Z kolei ze stanowisk wiceprzewodniczących odeszli Ewa Kopacz oraz Bartosz Arłukowicz. Ustąpili w ten sposób miejsca Tuskowi i Budce.

Zachowaniem Borysa Budki zachwycony jest Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw zewnętrznych.

„W Platformie zdarzają się rzeczy, które w polityce prawie nie występują: kandydatka na prezydenta w imię praworządności decyduje się na bojkot wyborów i utratę osobistej szansy, a szef partii, by zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej ustępuje miejsca starszemu następcy” – napisał na Twitterze polityk.

Według mediów decyzję władz PO chłodno przyjął natomiast Rafał Trzaskowski, który wcześniej sam zgłosił chęć objęcia przywództwa w PO. O sytuacji w Platformie prezydent Warszawy nie chciał rozmawiać z mediami. Kamera TVP Info uchwyciła moment, jak prezydent Warszawy wychodzi z Rady Krajowej PO i udaje się do samochodu. – Spieszę się na szczepienie kochani – mówi i odjeżdża.

Tego samego dnia, podczas Kongresu PiS Jarosław Kaczyński został wybrany prezesem partii na kolejną kadencję. Rzecznik PiS Anita Czerwińska i szef klubu parlamentarnego PiS marszałek Ryszard Terlecki poinformowali, że za dalszą prezesurą Kaczyńskiego głosowało 1245 głosów, 18 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Jaskóła: w PO kooptacja

Tymczasem były poseł Kukiz’15 Tomasz Jaskóła zwrócił uwagę na to, że procedura zmiany władz przebiegła w PiS w sposób bardziej demokratyczny, niż w PO, która zarzuca swoim oponentom autorytaryzm.

"Co by nie napisać w PIS wybory na szefa partii się odbyły, natomiast w PO kooptacja bez wyborów szefa i dwóch wice. I chodzą po mediach i krzyczą później autorytaryzm, autorytaryzm ludzie w PO. No właśnie w PO bez wątpienia" – ocenił Jaskóła.

