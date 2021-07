"Pandemia mnie zabiła". Dramatyczne wyznanie znanego kucharza

Andrzej Polan był bohaterem ostatniego odcinka "UWAGA! Kulisy Sławy". Kucharz zasłynął z innego programu tej stacji - "Dzień dobry TVN" - w którym zachęca do gotowania, prezentując kolejne wymyślne dania. Okazuje się, że na ten pozornie radnosny człowiek przeżywa wyjątkowo trudny czas. Wszystko przez pandemię koronawirusa, która poważnie wpłynęła zarówno na jego finanse, jak i zdrowie psychiczne. Związku z restrykcjami kucharz był zmuszony na wiele miesięcy zamknąć swoją restaurację.

"Będę odbudowywał się do końca życia"

– Pandemia zabiła mnie, zupełnie nie wstydzę się tego, że chodzę na regularne spotkania i leczę się u psychiatry. Moja głowa już inaczej by tego nie pociągnęła. A jakby nie pociągnęła, to nie byłoby mnie na tym świecie – zdradził Andrzej Polan, przyznając że przed kilkoma miesiącami chciał skoczyć z okna na piątym piętrze budynku.

– To, że się uśmiecham, jak jestem na nagraniach, to jak was spotkałem… Cieszyłem się, ale przy tym, ile siedzi we mnie bólu wewnątrz, to tylko ja wiem. Wiedzą to jeszcze moi ludzie, bo potrafię się do nich rozpłakać i powiedzieć: "Ja już więcej nie dam rady tego robić" – mówił kucharz. – A jeśli chodzi o kieszenie? Puste, jak cholera. Będę odbudowywał się do końca życia i mówię to zupełnie szczerze – dodał.

Czym jest depresja? Objawy

Depresja to choroba, która - według szacunków WHO - dotyka już 300 milionów ludzi na całym świecie. Do częstych jej objawów zaliczyć możemy m.in. obniżony lub obojętny nastrój, zaburzenia lękowe, osłabienie koncentracji, niską samoocenę, poczucie winy, problemy z mobilizacją do wszelkiego działania, spowolnienie psychoruchowe, myśli samobójcze, zaburzenia snu, utratę zdolności odczuwania przyjemności, zwiększony bądź zwiększony apetyt. Zwykle u pacjenta występuje kilka objawów, choć nie wszystkie muszą wystąpić równocześnie. Aby zdiagnozować depresję konieczne jest utrzymywanie objawów przynajmniej dwa tygodnie.

Przyczyny depresji

Przyczyny depresji możemy dzielić na: endogenne (genetyczne, metaboliczne); egzogenne (związane z obciążeniem chorobami somatycznymi, przyjmowanymi z ich powodu lekami działającymi depresjogennie, z uzależnieniem od leków uspokajających i nasennych, alkoholu i narkotyków); a także psychogenne (trudne wydarzenia życiowe, straty i zmiany).

Leczenie depresji

Decyzja dotycząca leczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby i historii konkretnego pacjenta. Przy łagodnym nasileniu choroby wystarczająca może okazać się psychoterapia, w przypadkach cięższych także farmakoterapia. Nieleczona depresja może prowadzić do śmierci.

