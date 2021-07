Ziemkiewicz: Tusk jest cieniem samego siebie

We wtorek doszło do ostrej wymiany zdań między Donaldem Tuskiem a pracownikami TVP. To już kolejna tego typu sytuacja; w ostatnim czasie lider Platformy wielokrotnie ścierał się z dziennikarzami Telewizji Polskiej.

Podczas rozmowy z mediami Tusk w ostrych słowach zaatakował TVP. – Ludzie potrzebują w Polsce rzetelnej informacji, żeby tego typu zwyrodnienia, jak TVP Info czy Telewizja Publiczna zmieniły zasadniczo swój charakter, nie zastanawiałem się jeszcze nad samym postulatem likwidacji TVP Info, ale cała ta stacja robi wszystko, żeby uzasadnić ten postulat – mówił.



Po chwili były premier kontynuował temat TVP. Tym razem oskarżył dziennikarzy tej stacji o nagonkę i szczucie.

– Jestem o tym przekonany, że się źle skończy, ja mam tego każdego dnia przykłady i moja rodzina przede wszystkim. Także gratuluję pani. Muszę powiedzieć, że pani będzie również moralnie odpowiedzialna za to, co się musi zdarzyć, po tym co robicie w przestrzeni publicznej – stwierdził Tusk zwracając tym razem bezpośrednio do dziennikarki TVP.

Ziemkiewicz: Trudno o większą bezczelność

Incydent z udziałem nowego przewodniczącego PO odbij się szerokim echem wśród komentatorów i internautów. Podkreślono, że wraz z powrotem Tuska do kraju, temperatura politycznych sporów znacznie podniesie się, a kłótnia z dziennikarką Telewizji Publicznej jest tego najlepszym przykładem.

Sprawę postanowił skomentować także Rafał Ziemkiewicz. Publicysta "Do Rzeczy" zwrócił uwagę, że słowa o szczuciu i nagonce z ust "promotora Palikota i Niesiołowskiego" to przykład wyjątkowej bezczelności i hipokryzji.

Ziemkiewicz wskazał także, że Tusk zmienił swoją polityczną taktykę używania negatywnych emocji.

twitter

"Ale też widać w tym, że Tusk 2021 jest cieniem samego siebie sprzed lat. Dawniej do plucia posyłał Palikotów i Niesiołowskich, a sam odstawiał świętoszka i opowiadał o miłości. Teraz nie ma już nawet Nitrasa, bo ten knuje przeciwko niemu, więc musi chamówę odwalać osobiście" – dodał publicysta w kolejnym wpisie.

