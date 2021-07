Posłanki Lewicy pokłóciły się o Tuska. Padły ostre słowa

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wywołał gorącą dyskusję. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną.

Kłótnia na lewicy

Do sprawy odniósł się lider Platformy Obywatelskiej, który stwierdził, że jest to atak na stację TVN, który można było przewidzieć. "Chcą Polski bez praw, bez wolności, bez prawdy. Dlatego gwałcą Konstytucję, atakują sądy i uderzają w TVN i inne wolne media. Nikt już nie może udawać, że tego nie widzi. Demokracje umierają w ciszy. Zacznijmy krzyczeć" – przekonywał.

Właśnie do tego ostatniego zdania nawiązała Anna Maria Żukowska w swoim wpisie na Twitterze. "W Polsce jest za mało rozmowy, a za dużo darcia mordy" – oceniła posłanka.

Co może wydawać się dość zaskakujące, na jej wpis zareagowała posłanka Lewicy Joanna Senyszyn. "Więc nie drzyj" – stwierdziła.

Powrót Tuska

Na sobotniej Radzie Krajowej Donald Tusk przejął przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Jako nowy wiceprzewodniczący partii będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów. Z funkcji przewodniczącego PO zrezygnował Borys Budka. Z kolei ze stanowisk wiceprzewodniczących odeszli Ewa Kopacz oraz Bartosz Arłukowicz. Ustąpili w ten sposób miejsca Tuskowi i Budce.

Z sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej" wynika jednak, że Polacy podchodzą sceptycznie do powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Aż 40,50 proc. badanych jest negatywnie nastawionych do powrotu Tuska. 30,50 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie. z kolei 29 proc. respondentów pozytywnie ocenia decyzję lidera PO o powrocie.

