Sasin: Poprosimy parlamentarzystów PiS o złożenie oświadczeń o członkach rodziny

Kongres Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, która ma ukrócić nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa. Oznacza to, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo raz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki. Fragment uchwały brzmi bowiem: "Powyższe nie obejmuje osób, które zostały zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu ma swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe, w przypadku których doszło jednocześnie do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Sasin: Ta sprawa szkodzi PiS-owi

Jak powiedział na antenie Polsat News minister aktywów Jacek Sasin, nie powstanie lista członków rodzin polityków PiS zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa. – Nie zamierzam powoływać żadnego biura badań genologicznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych – zaznaczył.

– Mamy taki pomysł, że poprosimy naszych parlamentarzystów o złożenie oświadczeń o członkach najbliższej rodziny, którzy pracują w spółkach. Nie chodzi też o to, żeby pracę tracili wszyscy członkowie rodzin – chodzi o eksponowane stanowiska, rady nadzorcze, zarządy, chodzi o stanowiska wysokopłatne – tłumaczył Sasin, dodając, że jeśli ktoś będzie chciał coś zataić, to czekają go "konsekwencje polityczne".

Sasin przyznał, że sprawa nepotyzmu "szkodzi" PiS-owi: – Rozliczą nas Polacy, nie chciałbym, żeby opozycja była sędziami w tej sprawie, sama ma wiele na sumieniu i dobrze by było, gdyby poszła naszą drogą. Sprawę nepotyzmu politycznego chcemy zamknąć, zaczynamy od siebie. A potem będziemy chcieli pójść dalej – spółki samorządowe w dużych miastach, gdzie rządzi opozycja, są obsadzone w dużej mierze przez rodziny polityków PO i PSL.

