Szokujące słowa Senyszyn. Dziennikarz: Muszę oponować, muszę bronić faktów

– W Polsce nigdy na szczęście komunizmu nie było – mówiła Joanna Senyszyn podczas rozmowy w radiu. W tym momencie jednak jej wypowiedź przerwał dziennikarz prowadzący audycję Krzysztof Świątek.

– Ja bym chciał dać pani swobodę wypowiedzi, ale muszę oponować, muszę bronić faktów historycznych. Mieliśmy w Polsce komunizm – mówił.

Senyszyn jednak nie ustępowała. Poseł stwierdziła, że w Polsce nigdy nie było komunizmu, a panował jedynie socjalizm. – Przy całej sympatii dla pani, ja nie mogę się godzić, by w publicznym radiu Gdańsk była mowa, że w Polsce nie było nigdy komunizmu – mówił.

Poseł ripostowała, że ona z kolei nie może się godzić na to, by "zakłamywać historię". Po tej wypowiedzi w radiu wybuchł śmiech. Niezrażona tym polityk kontynuowała swój wywód. – Był socjalizm, byliśmy Polską Rzeczpospolitą Ludową, a komunizm to jest zupełnie inny system, którego nigdy nie było – mówiła. Senyszyn dodała, że nawet w PRL były prywatne przedsiębiorstwa.

Jednocześnie Senyszyn przyznała, że do 1956 roku w Polsce "bardzo źle się działo", a potem nastąpiła odwilż i było "nieco lepiej".

Kim jest Joanna Senyszyn?

Joanna Senyszyn jest jedną z najdłużej obecnych w przestrzeni publicznej polityków. Swoją karierę zaczynała w 1975 roku, gdy zdecydowała się wstąpić do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – komunistycznej organizacji sprawującej władzę w PRL. Senyszyn pozostała jej członkiem aż do 1990 roku. Co ciekawe w latach 1980-1995 była również członkiem Solidarności. W kolejnych latach pozostała związana z SLD. W 2001 roku w wyborach parlamentarnych dostała się do Sejmu. Obecnie jest posłem Nowej Lewicy - formacji powstałej w wyniku połączenia się SLD oraz Wiosny. Polityk słynie z kontrowersyjnych poglądów i szokujących wypowiedzi.

Czytaj też:

Kubański naukowiec: Socjalizm zrujnował Kubę, teraz sięga po AmerykęCzytaj też:

Senyszyn: Tusk będzie skręcał w prawo