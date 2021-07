Posłanka PO naśmiewała się z wiary Klepackiej. "Tak, każdy niesie swój krzyż"

Zofia Noceti-Klepacka nie kryje się ze swoją wiarą oraz poglądami politycznymi. Sportsmenka nie boi się publicznie wyrażać swojego przywiązania do religii, jak również wprost krytykuje lewicowe środowiska. Klepacka wzbudza liczne kontrowersje między innymi ze względu na swoją otwartą krytykę środowisk LGBT.

Z tych powodów środowiska liberalno-lewicowe wielokrotnie atakowały polską medalistkę. Tym razem głos w sprawie Klepackiej zabrała Jagna Marczułajtis – utytułowana snowboardzistka a obecnie posłanka Platformy Obywatelskiej.

Polityk skomentowała grafikę, którą udostępnił jeden z użytkowników Twittera. Obrazek przedstawiał Klepacka, która zamiast żagla trzyma wielki krzyż. "Genialne!" – oceniła. "Ale jak to tak, bez chmurki ze słowami Jezus Chrystus!" – dodała w kolejnym wpisie.

Do sprawy odniosła się sama zainteresowana, która w krótkim wideo skomentowała wpis posłanki.

– Podobno pani Jagna Marczułajtis naśmiewa się w mojej wiary, powstała grafika, że zamiast żagla trzymam krzyż, płynąc na desce. Tak, każdy niesie swój krzyż. Jeden jest lżejszy, drugi cięższy. Wierzę, że ci co noszą cięższy krzyż tutaj, na ziemi – tam w Niebie będą mieć lżej – przekazała windsurferka.

"To boli, to jest przykre"

Na oficjalnym profilu TVP Sport na Twitterze pojawiło się nagranie z Dariuszem Szpakowskim, w którym apeluje on do hejterów o opamiętanie. Słynny komentator, który w ostatnim czasie sam stał się ofiarą krytycznych i szkalujących komentarzy, wziął w obronę polskich zawodników i zawodniczki, którzy biorą udział w rozgrywanych w Tokio Igrzyskach Olimpijskich.

– Nie hejtujmy naszych [sportowców], bo to nie ma sensu, to jest przykre, to boli. Łatwo jest kliknąć, napisać i wysłać. Proszę się zastanowić, ile ci ludzie włożyli w to pracy, własnych wyrzeczeń. Oni są nasi, reprezentują biało-czerwone barwy. Pamiętajmy, że sport jest ponad wszelkimi podziałami, jesteśmy wszyscy jedną wielką biało-czerwoną rodziną – mówi na nagraniu Szpakowski.

