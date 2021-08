"Przyjmiemy szyld republikański". Media: Jakubiak dołączy do partii Bielana

Gazeta twierdzi, że decyzja o ewentualnym połączeniu z Partią Republikańską ma zapaść podczas kongresu Federacji dla Rzeczypospolitej, który jest zaplanowany na 21 sierpnia. Sam Jakubiak miałby zostać wiceprezesem republikanów.

– Wygląda na to, że podejmiemy decyzję o połączeniu Federacji z Republikanami. Nasze struktury wejdą w struktury republikanów i przyjmiemy szyld republikański – mówi "SE" jeden z działaczy FdR.

Zdaniem polityków skupionych wokół Jakubiaka, obecna sytuacja w Polsce wymaga konsolidacji środowisk prawicowych. Stąd decyzją o połączeniu z ugrupowaniem Bielana.

– Nie ma co dzielić, trzeba łączyć, wykreślać partie z rejestru i łączyć się ze względu na polaryzację sceny politycznej. Prawa strona sceny politycznej się łączy. To nam się bardzo podoba. Najgorszy scenariusz dla Polski to taki, w którym Platforma znowu dorywa się do sterów Rzeczypospolitej – dodaje informator gazety.

Podobne doniesienia o dołączeniu Jakubiaka do republikanów pojawiły się już w czerwcu na portalu Salon24.

Nowa partia

Adam Bielan ogłosił powstanie Partii Republikańskiej w połowie czerwca tego roku. Zjazd nowej partii odbył się w Teatrze Palladium. Specjalnym gościem wydarzenia był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Spotkanie otworzył oficjalnie Karol Rabenda – prezes Stowarzyszenia Republikanie. Nowa partia została częścią Zjednoczonej Prawicy.

– My się Zjednoczonej Prawicy nie wstydzimy. Jesteśmy dumni z dobrych relacji z rządem i Prawem i Sprawiedliwością. Niech wstydzą się ci, którzy paktują z opozycją i chcą Zjednoczoną Prawicę rozbić – mówił Bielan podczas swojego wystąpienia.

W konwencji założeniowej republikanów wziął udział także prezes Federacji dla Rzeczpospolitej Marek Jakubiak.

