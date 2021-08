Morawiecki o ustawie "lex TVN". Podał przykład Danii

W środę Sejm przyjął nowelizacją ustawy medialnej, która została nazwana "lex TVN". Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się.

W skrócie chodzi o to, że tak jak dotychczas koncesję na nadawanie będą mogły uzyskać podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak pod warunkiem, że nie będą zależne od podmiotów spoza EOG. Zdaniem opozycji, ustawa wymierzona jest wprost w telewizję TVN, której właścicielem jest amerykańskie Discovery. Z kolei PiS tłumaczy, że chodzi o ochronę rynku medialnego przed wrogimi podmiotami spoza UE, jak z Rosji, Chin czy z krajów arabskich.

Premier o przepisach obowiązujących w Danii

Premier Mateusz Morawiecki, komentując przyjęcie ustawy medialnej, przywołał przykład Danii. – Parę tygodni temu Dania przyjęła ustawę, w wyniku której to od duńskiego regulatora zależy, czy jakiś podmiot z Polski będzie mógł kupić podmiot w Danii. I to robi Dania, która jest członkiem Unii Europejskiej – podkreślił.

– Proszę zobaczyć, jak w innych krajach UE te same przepisy są zawężone, jeszcze bardziej restrykcyjne, jeszcze bardziej ograniczające nabycie przedsiębiorstwa przez kogoś z zewnątrz. Czyli przyjeżdża polski przedsiębiorca i nie zawsze może kupić przedsiębiorcę w Danii, mimo że tamten chce sprzedać swoje udziały – tłumaczył.

– Doszliśmy do wniosku, że przepisy, które zresztą już były wcześniej, tylko były jednak na tyle nieprecyzyjne, że właśnie ktoś z jakiegoś kraju arabskiego albo z jakiegoś kraju prowadzącego narkobiznes mógłby przyjść do Polski i kupić sobie media spokojnie, bez ingerencji polskiego regulatora. To nie byłoby normalne, to nie jest normalne, poważne państwo – powiedział Morawiecki.

