Spychalski: Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów musi funkcjonować

Błażej Spychalski mówił w Radiu Plus o Izbie Dyscyplinarnej SN, z powodu której Komisja Europejska chce finansowych kar dla Polski.

– Ośrodek prezydencki od miesięcy współpracuje z rządem w tej sprawie. Przesłaliśmy polskie stanowisko do KE w połowie sierpnia. Przedstawiliśmy tam, jakie rozwiązania chcemy przedstawić parlamentowi, także w zakresie Izby Dyscyplinarnej. Stanowisko KE i TSUE jest znane, polskiego rządu też. Komisja Europejska według nas wychodzi poza traktaty. W ramach współpracy jesteśmy jednak gotowi do wypracowywania rozwiązań, natomiast to wszystko musi się odbywać w formie dialogu – stwierdził polityk.

– To, co robi KE, to nie jest forma dialogu, tylko raczej nacisku, nacisku nieuprawnionego, to trzeba powiedzieć (...) System dyscyplinarny w sądownictwie musi istnieć. To jest nasze stanowisko. Jesteśmy gotowi do szczegółowych rozmów, ale odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów musi funkcjonować. Jeżeli ta izba miałaby zmienić formułę, to możemy rozmawiać – podkreślił.

Spychalski: Spokojnie, nadal będziemy reformowali wymiar sprawiedliwości

Prezydencki minister był przy tym pytany, czy prezydent jest zadowolony ze zmian wprowadzonych w wymiarze sprawiedliwości.

– Reformowanie wymiaru sprawiedliwości jest wyzwaniem szalenie trudnym. Napotyka ogromny opór instytucji, które do tej pory były poza jakąkolwiek kontrolą. Pojawiają się przeszkód, ale spokojnie, nadal będziemy reformowali wymiar sprawiedliwości, to jest bardzo ważne zadanie. Tego oczekują od nas Polacy –zapewnił.

