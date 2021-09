Gawkowski: Rozpoczęły się przygotowania do wyjścia Polski z UE

– Powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy jak najbardziej współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii. Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Dodał, że "jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać drastycznych rozwiązań". Te słowa zostały odebrane przez część polityków i komentatorów jako zapowiedź polexitu.

Terlecki wskazał też na Wielką Brytanię, która 31 stycznia 2020 roku formalnie opuściła Unię Europejską. – Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla uczestnictwa w UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój – stwierdził polityk PiS.

"Rozpoczęły się przygotowania do wyjścia Polski z UE"

Do tych słów podczas konferencji prasowej Lewicy odniósł się poseł Krzysztof Gawkowski.

– Śmiem twierdzić, że to początek drogi, który ma doprowadzić do ostatecznego pożegnania się z UE. PiS to formacja, której nie można wierzyć, ale w sprawach fundamentalnych, naszego członkostwa w UE przez lata mówiło „nie” – mówił polityk.

– Dzisiaj wiemy, że rozpoczęły się przygotowania do wyjścia Polski z UE i trzeba działać. To polska lewica wprowadzała Polskę do UE i polska lewica nie pozwoli na to, żeby Polskę z UE wyprowadzić – podkreślił.

Wniosek Lewicy

Gawkowski zapowiedział również, że jeszcze dziś zostanie złożony wniosek, "żeby na najbliższym posiedzeniu Sejmu minister spraw zagranicznych przedstawił informację o przygotowaniach dotyczących wystąpienia Polski z UE".

– Jesteśmy przekonani, że w MSZ toczą się prace nad ustawami, które mają doprowadzić ostatecznie do wyjścia Polski z UE – stwierdził polityk na briefingu prasowym w Sejmie.

