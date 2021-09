Pokuta Gowina. "Popełnianie błędów jest rzeczą ludzką, ale szatańską jest trwanie w nich"

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ukrywa, że nadal darzy lidera Porozumienia dużą nieufnością. – Ja będę mu się przyglądał z dużą ostrożnością – powiedział. – Każdy ma prawo do nawrócenia po przyznaniu się do winy i szczerym żalu za grzechy – dodał gość "Radia Wrocław".

Polityk oznajmił, że w myśl wiary katolickiej każdy może dostać w PSLu drugą szansę.

– Nasze chrześcijańskie, katolickie podejście każdemu daje szansę na nawrócenie. Jeśli Jarosław Gowin żałuje za grzechy i obiecuje chęć poprawy to warto się temu przyglądać. Każdy ma prawo do nawrócenie, każdy ma prawo do popełniania błędów, bo popełnianie błędów jest rzeczą ludzką, ale szatańską jest trwanie w nich. Jeśli Jarosław Gowin porzuca te błędy i chce tworzyć lepsze nowe to popatrzymy – stwierdził polityk.



Marek Sawicki dodał, że również Paweł Kukiz ma jeszcze szansę na nawrócenie, choć i on nie jest bez winy. – Przypomnę, że nie byłoby krajowej rady sądownictwa gdyby w pierwszej kadencji rządów PiS, a więc w latach 2015-2019, Paweł Kukiz nie wsparł tej inicjatywy i nie uczestniczył w powołaniu tej rady. Więc wszyscy zapominają o tym, że Paweł Kukiz też ma swój udział w reformie sądownictwa – oznajmił.

Jednocześnie przedstawiciel Ludowców stwierdził, że możliwa jest współpraca z Porozumieniem na płaszczyźnie programowej. – W sprawach gospodarczych czy samorządowych się od Gowina wiele nie różnimy. W sprawach światopoglądowych Gowin jest mi zdecydowanie bliższy niż Jachira czy pani Nowacka. Z pewnością są przestrzenie, w których możemy współpracować – zadeklarował.

Czytaj też:

Prezydent liderem rankingu zaufania. Jak wypadli Kaczyński i Tusk?Czytaj też:

Kto wygrałby wybory? Najnowszy sondażCzytaj też:

Politycy PiS polują w Karpaczu? Gowin: Polityczne headhunterstwo trwa