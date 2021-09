Rzepliński uderza w Ziobrę. "Prowadzi wojnę hybrydową"

"Ataki na reformę sądownictwa to element wojny hybrydowej ze strony UE, wymierzony w polski system prawny. Unia mówi, że Niemcy mogą mieć wpływ na skład tamtejszego Sądu Najwyższego, bo o tym decyduje niemiecka demokracja, czyli politycy. Ale u nas mają decydować sędziowie" – napisał jakiś czas temu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Sformułowanie o "wojnie hybrydowej" wobec Polski Ziobro powtórzył we wtorek, odnosząc się do wnioseku KE do TSUE o finansowe kary dla Polski.

– Jeżeli ktoś prowadzi wojnę hybrydową, to pan Ziobro przeciwko całej wspólnocie europejskiej, bo to nie jest tylko kwestia tego, że on opowiada, że nie ma tego wyroku, nie będzie wykonany, bo to oznacza bardzo silne uderzenie w ogóle w samo istotę UE. Wyroki sądów się po prostu wykonuje i nie ma dyskusji – komentował w czwartek na antenie TVN 24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński.

Krytyka Suskiego i Terleckiego

Prawnik odniósłó się też do wypowiedzi Marka Suskiego oraz Ryszarda Terleckiego.

– No tak, to musimy zrobić Powstanie Warszawskie przeciwko okupantom i bredzić tak, jak pan wicemarszałek, który przy okazji porządnie skłamał mówiąc o tym, że Brytyjczycy, raczej Anglicy, bo nie wszyscy głosowali za wyjściem, mieli dość dyktatu biurokracji brukselskiej. Byłem zażenowany tym, że profesor może takie głupstwa mówić. Wielka Brytania była jednym z wiodących elementów całego tego pomysłu na wspólną Europę po strasznej wojnie i szukaniem takiej instytucji, których pociągi nie bedą woziły przez Europę czołgów, tylko węgiel i stal, żeby budować. I tak się stało. Dlatego jest potrzebne wspólne prawo, bo zawsze w gospodarce pojawiają się jakieś konflikty, ktoś musi je rozstrzygnąć – ocenił Rzepliński.

