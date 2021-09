"Widać prawdziwą mordę niemiecką". Cejrowski ostro o polityce Berlina

W minioną sobotę ustępująca kanclerz Niemiec odwiedziła Polskę. Angela Merkel spotkała się "w cztery oczy" z premierem Morawieckim. Tematem rozmów było m.in. współpraca z Rosją oraz podsumowanie 16 lat sprawowania kanclerskiego urzędu przez Merkel w kontekście stosunków polsko-niemieckich.

Tymczasem znany podróżnik i komentator uważa, że prawdziwe oblicze stosunków pomiędzy oboma krajami jest znacząco inne. Niemcy nie wyzbyli się swojego wrogiego nastawienia do Polski, a kurtuazyjne stwierdzenia są, według słów Cejrowskiego, jedynie "cienkim lukrem" spod którego widać "prawdziwą mordę niemiecką".

Mocne słowa Cejrowskiego

Publicysta ocenił, że stosunki pomiędzy oboma krajami „były, są i zawsze będą niedobre”, a kontakty między politykami Polski i Niemiec ocenił jako "polewanie lukrem".

– Ten lukier jest bardzo cienki i pod spodem widać prawdziwą mordę niemiecką. Widać szwaba, który nas chce oszwabić. Jak wciąga Polskę do Unii Europejskiej to po to, żeby zarobić na tej Polsce albo żeby przejąć kontrolę nad terytorium, które uważa za swoje – stwierdził na antenie radia WNET.

Cejrowski zauważył, że Polska powinna zdecydowanie domagać się odszkodowania za zniszczenia z lat drugiej wojny światowej. Dodał, że Niemcy nieustannie atakują Polskę poprzez Unię Europejską i "cały czas mają jakieś roszczenia wobec Polski".

Podróżnik ocenił także, że prezydent Duda podjął słuszną decyzję nie spotykając się z kanclerz Niemiec.

– Kanclerz Merkel? Prezydent nie ma co się spotykać z kimś, kto odchodzi do zapomnienia kompletnego – powiedział.

