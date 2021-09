"Najwyższa kara dzienna w historii UE". Kaleta komentuje decyzję ws. Turowa

TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz KE 500 tys. euro dziennie ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Pod koniec lutego tego roku Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do TSUE. Czesi przedstawili także wniosek o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. Praga argumentowała, że kopalnia stanowi zagrożenie ekologiczne.

21 maja TSUE nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Prowadzone rozmowy polsko-czeskie nie przyniosły ostatecznego porozumienia.

Kaleta: To bezprawny szantaż

Do decyzji TSUE odniósł się wiceminister sprawiedliwości. Sebastian Kaleta wskazał, że Polska została ukarana najwyższą w historii UE kara dzienną. Jego zdaniem to dowód na to, że unijne instytucje stosują wobec Warszawy agresywną politykę.

"To najwyższa kara dzienna w historii UE. Dotychczas (30 postępowań w historii)TSUE zawsze stosował mechanizm liczony według kilku współczynników. Wg tego klucza Polska może płacić max 300 tysięcy euro. To kolejny dowód, że działania TSUE i KE są nie działaniem w prawie, a agresją" – napisał Kaleta.

Według Kalety, TSUE wyinterpretował z jednego z zapisów traktatu narzędzie do karania i szantażowania Polski.

"Dzisiaj mamy zamykać kopalnie, a jutro? TSUE zdejmie z urzędu PAD i rozwiąże Sejm bo wybory potwierdzał SN w składzie sędziów wskazanych przez nowy KRS?" – pyta polityk.

"Przywołany przepis nie zawiera żadnych warunków działania TSUE, bo miał być wyjątkowo stosowany. I do tej pory był. Niedawno jednak uznano, że świetnie się nadaje by TSUE zarządzał wobec Polski co chce i kiedy chce" – pisze Kaleta i dodaje, że po raz pierwszy TSUE użył tego narzędzia w sprawie Puszczy Białowieskiej.

"Eksperymentuje się dziś na Polsce by wymusić bezwzględną posłuszność z użyciem szantażu" – ostrzega wiceminister sprawiedliwości.

