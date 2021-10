"Monstrualna bzdura i absurd". Saryusz-Wolski: Trudno to traktować poważnie

Europoseł PiS jest pewien, że Polska w końcu otrzyma środki z unijnego Funduszu Odbudowy. – Jeżeli KE nie chce się do końca skompromitować, to powinniśmy dostać pieniądze – stwierdził. Polityk odniósł się także do twierdzeń o Polexicie.