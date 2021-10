Kosiniak-Kamysz do Holeckiej: Często mówicie nieprawdziwe rzeczy i manipulujecie

Prezes Ludowców w programie "Gość Wiadomości", nadawanym tuż po głównym wydaniu "Wiadomości", to nie jest częsty widok.

– Jak będą częstsze zaproszenia, to będę częściej. Jestem do dyspozycji – zadeklarował Władysław Kosiniak-Kamysz w TVP Info.

– Nie śmiałam pana zapraszać, bo kiedyś słyszałam, jak pan o nas się bardzo nieładnie wypowiadał w tzw. wolnych mediach, w związku z czym nie wiedziałam, nie byłam pewna, czy chce pan do nas przyjść – stwierdziła Danuta Holecka.

– Często mówicie nieprawdziwe rzeczy i manipulujecie i dlatego nie mogę się z tym zgadzać. No nie będę mówił, że jest inaczej – odparł Kosiniak-Kamysz.

"Narracja forsowana przez Terleckiego"

Prezes PSL odniósł się też do tematu rzekomego polexitu. – To jest narracja forsowana przez pana Ryszarda Terleckiego, który powiedział w Karpaczu o tym, że jak będzie taka sytuacja, że trzeba będzie wyjść z Unii, to będziemy wychodzić z Unii – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Nie, nie, on mówił o pieniądzach i że jeżeli ich nie będzie, to będą wtedy bardziej restrykcyjne działania, tak? Użył takiego słowa: restrykcyjne – stwierdziła red. Danuta Holecka.

– Jakbyśmy wsłuchali się w głosy niektórych polityków Solidarnej Polski, którzy namawiali premiera do tego, żeby nie podpisywał KPO, żeby nie sięgał po te pieniądze, żeby się nie zgadzał na te rozwiązania, również na federalizację UE, na którą Mateusz Morawiecki zgodził się w tym względzie, akurat go poparliśmy. Ale to tam są osoby, które mówią o tym, że trzeba zweryfikować członkostwo Polski w UE – odpowiedział polityk.

Czytaj też:

Prof. Paruch: Polacy postrzegają rząd Morawieckiego jako najlepszego obrońcę interesów Polski