"Tak nam dopomóż Tusk". Jachira zmieniła tekst "Roty"

– Gdyby Maria Konopnicka pisała "Rotę" dzisiaj, to pewnie brzmiałaby ona tak: Nie rzucim Unii skąd nasz ród, praw kobiet ani mowy. Polskie my córy, polski lud, Rzepichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgłębił wróg! Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart! – mówiła w środę w Sejmie Jachira.

– Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy sądów. Aż się rozpadną w proch i w pył niesprawiedliwe wasze rządy! Twierdzą nam będzie każdy próg! Tak nam dopomóż Hołownia, tak nam dopomóż Biedroń! – dodała.

"Nie będzie Kaczyński pluł nam w twarz"

Posłanka Koalicji Obywatelskiej wspomniała również o prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim i ministrze edukacji Przemysławie Czarnku. – Nie będzie Kaczyński pluł nam w twarz, ni Czarnek dzieci nam tumanił. Unijny wstanie hufiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Kosiniak, tak nam dopomóż Trzaskowski i Tusk – mówiła Jachira.

Nagranie swojego przemówienia posłanka KO udostępniła na Twitterze. "Zmieniając tekst Roty chciałam zwrócić uwagę liderów opozycji, żeby nie czekali na boską interwencję, tylko zaczęli działać razem" – napisała.

Pieśń, która mogła stać się hymnem

"Rota" to napisany w 1908 roku na Śląsku Cieszyńskim wiersz Marii Konopnickiej. Składa się z czterech zwrotek, z czego trzy stanowią kanon jednej z polskich pieśni patriotycznych pod tym samym tytułem, do której muzykę napisał Feliks Nowowiejski. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości "Rota" była konkurentem "Mazurka Dąbrowskiego" do określenia mianem hymnu narodowego.

