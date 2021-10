Aliu: Stany Zjednoczone i Polska ściśle współpracują na płaszczyźnie bilateralnej

Kierownik amerykańskiej placówki w Warszawie w rozmowie z polskatimes.pl zwrócił uwagę, że polsko-amerykańskie relacje pozostają na dobrym poziomie, a więzy łączące te dwa kraje pozostają nienaruszone.

– Łączą nas głębokie więzi historyczne i instytucjonalne, które wiążą Stany Zjednoczone i Polskę - więzi międzyludzkie dzięki wszystkim Amerykanom, którzy mają polskie korzenie, a także więzi bezpieczeństwa i więzi wojskowe w ramach NATO. Łączą nas relacje inwestycyjne, wspólne zaangażowanie we wspieranie demokracji na Białorusi i Ukrainie, a także wszystko to, co znajduje się pomiędzy tymi obszarami. W sumie sprawia to, że mamy podobne spojrzenie na wiele spraw, z którymi borykają się nasze kraje i świat. Polska jest wspaniałym partnerem i zazwyczaj - z tej perspektywy - podobnie myślącym partnerem – przekonywał.

Bix Aliu zwrócił uwagę, że "podniesienie rangi promocji i obrony demokracji oraz praw człowieka" jest priorytetem polityki Joe Bidena. – Czasami możemy się nie zgadzać, ale jako dwie pewne siebie, bliskie sobie demokracje, Stany Zjednoczone i Polska bez wahania rozmawiają o naszych wspólnych wartościach i interesach strategicznych – stwierdził.

Na pytanie o możliwe spotkanie prezydenta USA z Andrzejem Dudą w Warszawie dyplomata odpowiedział wymijająco.

– Ze względu na pandemię, Prezydent Biden odbył do tej pory bardzo mało podróży zagranicznych. Jego pierwszą podróżą zagraniczną był wyjazd do Brukseli, gdzie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydenci Biden i Duda wspólnie uczestniczyli w kilku wydarzeniach online, w tym ostatnio w szczycie na temat COVID we wrześniu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ.– stwierdził.

Aliu zaznaczył także, że trzyma kciuki za szybkim zatwierdzeniem Marka Brzezinskiego na ambasadora USA w Polsce.

Elektrownia jądrowa

Jak podkreślił dyplomata, współpraca w obszarze energetyki jądrowej jest obecni jednym z najważniejszych obszarów relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Firma Westinghouse zaproponuje Warszawie swój reaktor AP1000 do realizacji projektu budowy elektrowni atomowej. – Obecnie prowadzimy rozmowy techniczne na temat struktury i finansowania tego projektu – powiedział Aliu.

– Polska chce najbezpieczniejszej i najbardziej zaawansowanej technologii jądrowej, a Stany Zjednoczone są dumne, że mogą wspierać ten ambitny projekt. Nasze partnerstwo w rozwoju polskiego cywilnego programu jądrowego jest kluczowe dla osiągnięcia przez Polskę celów UE w zakresie redukcji emisji i wzmocnienia jej bezpieczeństwa energetycznego. Jako czyste, bezpieczne i niezawodne źródło energii, energia jądrowa zapewnia dostęp do czystej, dostarczanej nieprzerwanie i niedrogiej energii – dodał



Nord Stream 2

Zapytany o kwestię niemiecko-rosyjskiego gazociągu, Bix Aliu stwierdził, że wokół tego tematu narosło bardzo dużo nieporozumień w ostatnim czasie.

– To zły projekt biznesowy dla Niemiec; to zły projekt biznesowy dla Europy. Jest to rosyjski projekt geopolityczny, który zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy, Ukrainy i sojuszników NATO na wschodniej flance – oznajmił.

– Dzięki sankcjom udało się opóźnić realizację projektu na tyle długo, by Polska mogła rozwinąć własne alternatywne dostawy gazu. To wielkie zwycięstwo. Ale kiedy na początku tego roku NS2 był już ukończony w 95%, stało się jasne, że sankcje po prostu nie zatrzymają tego projektu. Dlatego też wynegocjowaliśmy z Niemcami zobowiązania i gwarancje, które mają na celu złagodzenie ryzyka związanego z gazociągiem Nord Stream 2 – tłumaczył dodając, że dzięki działaniom amerykańskiej dyplomacji Niemcy zobowiązały się do dostawy gazy na Ukrainę oraz zastojowe trzeciego pakietu energetycznego do tego gazociągu.

Niemcy zobowiązały się do zapewnienia dostaw gazu na Ukrainę oraz do zastosowania trzeciego pakietu energetycznego do Nord Stream 2.

– Jest to lepszy wynik, niż gdyby gazociąg został ukończony bez złagodzenia ryzyka dla Ukrainy i innych elementów europejskiego bezpieczeństwa – skwitował Bix Aliu.



