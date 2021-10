Jaki: Polska powinna złożyć wniosek do TSUE o kary dla Niemiec

Po tym, jak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wezwał w poniedziałek do zbadania niemieckiego modelu powoływania sędziów, Patryk Jaki opublikował na Facebooku wpis, w którym porównuje wymiar sprawiedliwości w Polsce i Niemczech.

"Niemcy od wielu lat atakują i tym samym paraliżują polskie reformy sądownictwa stawiając im zarzut upolitycznienia. Kiedy polski TK wprost zakazał instytucjom unijnym ingerencję w nasze reformy, to politycy niemieccy pierwsi ruszyli z atakiem na to orzeczenie. To politycy niemieccy wymyślili procedury odbierania Polsce należnych funduszy, które dziś bezprawnie nie są wypłacane" – napisał.

Jaki: Arogancja Niemiec w tym obszarze jest wybitna

"Czas powiedzieć dość. Trzeba to powiedzieć dlatego, że arogancja Niemiec w tym obszarze jest wybitna. Mianowicie, to Niemcy mają najbardziej upolitycznione sądownictwo w Europie. Tam o tym kto będzie sędzią SN decydują wyłącznie sami politycy" – dodał.

Według Jakiego "Zbigniew Ziobro obnażył całą operację, pokazał na faktach, że jeśli ktoś ma się w UE tłumaczyć z upolitycznienia sądownictwa, to właśnie Niemcy". "Dlatego Polska powinna złożyć wniosek do TSUE o kary dla Niemiec" – oświadczył.

facebook

"To test zarówno dla Niemców, ale i organów UE czy będą umiały stosując te same kryteria podważyć niemiecką konstytucją, a przede wszystkim czy Niemcy sobie nagle nie przypomną, że ich TK już dawno orzekał o nadrzędności niemieckiej konstytucji w sprawach sądownictwa. Jestem pewny, że rozpocznie się nieprawdopodobna prawna ekwilibrystyka sprowadzająca się do stwierdzenia, że Niemcy to wyższa kultura prawna i polityczna" – ocenił Jaki.

Na koniec podkreślił, że "ten ruch, w przeddzień kolejnego festiwalu nienawiści w PE przeciw Polsce to niesamowicie silny oręż w rękach Premiera Morawieckiego". "Mam nadzieję, że z niego skorzystamy, niech Niemcy się tłumaczą, a nie Polacy" – dodał.

Czytaj też:

Jak powoływani są sędziowie w Niemczech? Gmyz odpowiadaCzytaj też:

Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Niemiec