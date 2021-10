Karczewski o sprawie Grodzkiego: PO doprowadza do rozboju w biały dzień

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz zdecydował, że wniosek dot. odebrania immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu nie zostanie poddany pod głosowanie. Borusewicz powołuje się na uchybienia formalne w dokumentach przygotowanych przez prokuraturę. Prokuratura uzupełniła wniosek już wcześniej i argumentowała, że spełnia on wszystkie wymogi proceduralne. Jednak polityk nie wziął tych argumentów pod uwagę.

W śledztwie dotyczącym przyjmowania łapówek przez Tomasza Grodzkiego prokuratura przesłuchała 200 świadków, wyodrębniono 14 zdarzeń o charakterze korupcyjnym. 4 z nich nie uległy przedawnieniu. Grodzki miał przyjmować łapówki w czasie, gdy pracował w jednym ze szczecińskich szpitali.

"To zdumiewające"

Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że cała sytuacja jest skandaliczna. W rozmowie z polskatimes.pl przypomniał, że jeszcze niedawno Platforma Obywatelska proponowała i chciała przeprowadzić referendum w sprawie swojego programu wyborczego, w którym znalazła się m.in. likwidacja Senatu, likwidacja immunitetu poselskiego i senatorskiego. – Postępowanie w sprawie immunitetu marszałka Grodzkiego jest więc zdumiewające – ocenił senator.

– Platforma Obywatelska doprowadza do rozboju w biały dzień. Sam wicemarszałek Borusewicz zdecydował o tym, o czym powinien zdecydować Senat, jeśli już sam marszałek Grodzki nie chce podjąć honorowej decyzji – podkreśla były marszałek Senatu.

Zdaniem Karczewskiego gdyby marszałek Grodzki miał honor, to sam by się zrzekł immunitetu. – Tak powinien postąpić człowiek, który ma honor – dodał. Zdaniem Stanisława Karczewskiego „wicemarszałek Borusewicz najwidoczniej kryje marszałka Grodzkiego”. – To skandal. Nikt się nie spodziewał tak kompromitującej Platformę Obywatelską decyzji – dodał.

