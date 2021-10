Protest "Solidarności" w Luksemburgu. Politolog: Nie wpłynie to na decyzję TSUE

W piątek w Strasburgu w okolicach siedziby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zebrali się działacze NSZZ "Solidarność" oraz osoby związane z kopalnią w Turowie. Celem protestu było wyrażenie sprzeciwu wobec nakazowi TSUE ws. zamknięcia kopalni węgla w Turowie. Lokalne władza odgrodziły unijny trybunał od protestujących przy pomocy zasieków.

Zdaniem politologa prof. Andrzeja Gila protest Polaków nie przyniesie oczekiwanych skutków.

– Nie wpłynie to na decyzję TSUE, ani decyzje poszczególnych komisarzy, ani czeskich polityków. Chyba, że dokona się zasadniczy zwrot po wyborach w Czechach i będzie rząd bardziej przyjazdy Rzeczypospolitej – ocenił wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na antenie Polskiego Radia 24.

Jak podkreślił ekspert, spór ma również swój wymiar społeczny. – Tutaj jest większa szansa na to, by polski głos w Luksemburgu pod Trybunałem Sprawiedliwości był usłyszany – stwierdził. – Wymiar społeczny, czyli przekonanie, że nie chodzi o sprawy polityczne, ale chodzi o sprawy związkowe, sprawy ludzi - o ich miejsca pracy i poziom życia. To bardziej odbije się echem – dodał politolog.

Prof. Gil nie ma także wątpliwości, że sędzia Rosiario Silva de Lapuerta wydając swoją decyzję kierowała się "własnym widzimisię" a nie prawem.

Spór o Turów

Na wniosek czeskiego rządu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej we wrześniu tego roku postanowił, że Polska płacić będzie karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Zdaniem Czechów przez pracę kopalni na dostęp do wody narzekają mieszkańcy regionu Liberec.



