"Lockdown w szkołach w tym roku jest wykluczony"

– Oczywiście notujemy wzrost szkół będących w trybie zdalnym i hybrydowym. W tej chwili zamknięte są 44 szkoły w całej Polsce na ponad 21 tysięcy. To niewiele. Około 1000 szkół pracuje w trybie mieszanym. W tej chwili mamy więcej zdrowych nauczycieli, czyli nie będących na zwolnieniach lekarskich niż to było w 2019 r., czyli przed pandemią – podkreślał wiceminister edukacji i nauki w rozmowie w TVP1.

Rzymkowski był pytany, czy zweryfikowali swoje prognozy w oparciu o dane podane dziś przez zespół covidowy UW, który poinformował, że w szczycie, w grudniu, można spodziewać 25 tys. zakażeń dziennie.

– My sugerujemy się danymi Ministerstwa Zdrowia, które mówią o piku rzędu 15 tys. chorych i oby ta prognoza była mylna. Ja liczę, że podczas tej IV fali w szczycie chorych będzie znacznie mniej. I w grudniu bez żadnej krępacji zrobimy świąteczne zakupy i zasiądziemy do wigilijnego stołu – mówił.

– Obecnie obserwujemy sytuację na wschodzie Polski, bolejemy, że mieszkańcy tych terenów nie chcą się szczepić, ale widzimy tendencję spadkową zakażalności na Lubelszczyźnie, jesteśmy po apogeum na wschodzie. Robimy bardzo dużo by zachęcać do szczepień. Ale jest to niewystarczające. Szanujemy wolność każdego obywatela, każdy decyduje o własnym losie, tylko niech bierze również odpowiedzialność za to, że może zarazić kogoś innego – zaznaczał wiceminister.

Nowy przedmiot wiele zmieni

Zdaniem wiceministra edukacji i nauki wprowadzony od przyszłego roku przedmiot historia i teraźniejszość zmieni wiele.

– Choćby to, że jako parlamentarzysta nie będę na spotkaniach bardzo często pojawiającego się zarzutu do kształcenia w szkołach, że młodzież nie ma wpajanej wiedzy historycznej z zakresu II połowy XX w. Ten przedmiot ma przybliżyć meandry polityki współczesnej. To będzie element WOS, a momentami będzie nawet zastępował WOS, choćby poprzez wkomponowanie w ten przedmiot elementów dotyczących struktury organów władzy publicznej w Polsce po 1990 r. – zapowiadał.

Czytaj też:

Zbiórka podpisów pod inicjatywą obywatelską "Nigdy więcej nauki zdalnej"Czytaj też:

Zmiany w programie 500 plus. Wypłata pieniędzy tylko na kontoCzytaj też:

Czarnek: Nauka zdalna wyrządziła szkody, z którymi teraz się borykamy