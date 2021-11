"Mamy niepokojące dane". Rzecznik Praw Dziecka: Tu musimy działać interwencyjnie

W maju i czerwcu bieżącego roku z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka przeprowadzono w całym kraju (największe od blisko 20 lat) badanie dotyczące jakości życia najmłodszych. Chociaż ogólne wyniki są pozytywne, to jednak wciąż ok. 20 proc. dzieci wymaga pomocy.

RPD: Musimy działać

Jak wynika z badań, w przeważającej większości dzieci lubią szkołę. Okres pandemii i towarzysząca jej konieczność nauczania zdalnego była dla najmłodszych ciężkim doświadczeniem.

Również jeśli chodzi o relacje rodzinne wyniki pokazały pozytywny obraz. – Ponad 80 proc. dzieci uważa rodzinę za bardzo ważną, czują się rozumiane. Oczywiście jest 15-20 proc. dzieci i młodzieży mających większe potrzeby, tu musimy działać interwencyjnie – powiedział Mikołaj Pawlak na antenie Polskiego Radia 24.

Jednakże nie wszystkie wyniki są tak zadowalające. Niepokój wzbudzają dane dotyczące samopoczucia psychicznego najmłodszych.

– Tutaj faktycznie mamy dane niepokojące w niektórych grupach dzieci i młodzieży. Niepokojące jest to, że ok. 15 proc. młodszych dzieci czuje się cały czas smutnych. Ale to się pokrywa z wynikami dotyczącymi chociażby rodziny i szkoły – stwierdził Rzecznik Praw Dziecka.

Pomoc najmłodszym

Pawlak przedstawił również pomysły rządu na zapobieganie tego typu negatywnym sytuacjom oraz ich skutkom. Wymienił kampanię Ministerstwa Zdrowia "Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje". Również Ministerstwo Edukacji i Nauki działa w kierunku rozpropagowania pomocy psychologicznej w szkołach.

Wspomniano również o telefonie zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12. Infolinia oferuje doraźne wsparcie psychologiczne dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom i opiekunom. Numer działa przez całą dobę, a połączenie z nim jest bezpłatne.

