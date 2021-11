Żukowska: PiS jest zakładnikiem dwójki posłów

Poseł Lewicy Anna Maria Żukowska była gościem w programie ''Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii'', gdzie komentowała kwestię pandemii koronawirusa oraz poziomu wyszczepienia społeczeństwa.

Żukowska: PiS nie ma pomysłu na walkę z pandemią

– Dobrym pomysłem jest każdy pomysł, który zwiększy poziom zaszczepienia społeczeństwa. To, co proponowało i proponuje PiS, nie zmierza w tym kierunku – uważa Żukowska.

Poseł stwierdziła, że dziś coraz trudniej jest zachęcić ludzi do szczepień, a Prawo i Sprawiedliwość w jej ocenie nie ma nowych pomysłów na ich promowanie.

– Rząd PiS jest zakładnikiem dwójki, a może trochę większej liczby posłów, którzy są absolutnie szurnięci na punkcie szczepień. Którzy latają po Polsce po przedszkolach, żłobkach i mówią, że szczepionki to jest zło, segregacja sanitarna. Mówię o posłance Anie Siarkowskiej i panu pośle Januszu Kowalskim – powiedziała Żukowska.

– To jest coś niebywałego, żeby rząd pozwalał na takie wypowiedzi własnych parlamentarzystów nic z tym nie robiąc. Oni mogą to bezkarnie opowiadać, a to bardzo szkodzi. Zamiast zachęcać do szczepień, budzi niepokój – dodała Żukowska.

Walka o elektorat

W ocenie poseł Lewicy Prawo i Sprawiedliwość prześciga się z Konfederacją w walce o elektorat antyszczepionkowy.

– Chcecie flirtować z elektoratem Konfederacji. Żyrujecie lęk społeczny przed szczepieniami. Boicie się tylko tego patyczka w nosie. Jeśli już jesteśmy tutaj przy tchórzostwie, to rzeczywiście: tchórzostwem wykazują się Konfederacja i rząd PiS, które boją się wprowadzić m.in. paszporty covidowe – oceniła poseł Lewicy Anna Maria Żukowska na antenie Polsat News.



