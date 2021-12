Debata o przyszłości Europy. Liderzy europejskich partii konserwatywnych w Warszawie

Warsaw Summit zgromadził najważniejszych polityków środowisk konserwatywnych w Europie. Polska jest reprezentowana przez premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. W spotkaniu biorą udział także m.in. premier Węgier Viktor Orban, przewodnicząca francuskiego Frontu Narodowego/Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz lider hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal.

twitter

Politycy dyskutują na temat przyszłego kształtu Unii Europejskiej w obliczu coraz poważniejszych działań Komisji Europejskiej, które zmierzają do przejęcia kompetencji dotychczas zastrzeżonych dla państw członkowskich. Dyskutowana jest także możliwość szerszej współpracy w Parlamencie Europejskim.

"Warszawskie spotkanie liderów partii konserwatywnych #WarsawSummit o przyszłości Europy. Ważna rozmowa o możliwościach bliższej współpracy w PE oraz szukaniu odpowiedzi na zagrożenia i konsekwencje łamania traktatów przez europejskie instytucje, szczególnie KE" – napisał na Twitterze sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

twitter

"W Warszawie dziś pisze się przyszłość Europy. Dyskusje z wieloma przywódcami europejskich partii suwerennych posuwają się naprzód, aby doprowadzić do lepszej współpracy wszystkich sił patriotycznych w Parlamencie Europejskim" – napisała z kolei Marine Le Pen.

twitter

"Jestem bardzo zaszczycony, że mogę ponownie odwiedzić Polskę, gdzie będę mógł wyrazić poparcie dla polskiego rządu w obliczu ataku na jego granice i będziemy mogli wzmocnić sojusz między siłami patriotycznymi Europy. Dziękuję premierowi @MorawieckiM za zaproszenie" – napisał Santiago Abascal.

twitter

Wspólna deklaracja liderów

Na początku lipca wicepremier Jarosław Kaczyński poinformował o podpisaniu przez ok. 10 partii w tym z Węgier, Włoch, Francji wspólnej deklaracji.

– Dzisiaj co najmniej w kilku stolicach europejskich, przywódcy wielu partii m. in. w Hiszpanii VOX, we Francji Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen, Fidesz na Węgrzech, a w Polsce PiS podpisują wspólną deklarację – poinformował na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości prezes tej partii Jarosław Kaczyński.

Jak przekazał, powodem jej podpisania jest rozpoczęcie konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jak mówił, konferencja ta ma niejasne cele i niejasną strukturę, a także nie bardzo wiadomo, "co z niej ma wyjść".

