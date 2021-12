"Tak dalej być nie może". Kalinowski stanowczo na Kongresie PSL

Na sobotnim Kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego zostaną wyłonione nowe władze partii. Według wszelakich doniesień, prezesem formacji pozostanie Władysław Kosiniak-Kamysz, który tę funkcję sprawuje nieprzerwanie od 2015 roku.

Ludowców czekają również wybory do Rady Naczelnej. Ponadto, odbędą się wystąpienia, debaty i dyskusje plenarne.

Stanowczy Kalinowski

W trakcie wydarzenia głos zabrał europoseł PSL Jarosław Kalinowski. Mówił głównie o bezpieczeństwie Polski, które daje obecność w Unii Europejskiej oraz przestrzegał przed działaniami rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. – Unia Europejska to dla Polski strefa bezpieczeństwa i rozwoju. Nasze uczestnictwo we wspólnocie to polska racja stanu. Gdy myślimy, że bardziej zniszczyć relacji z UE się nie da, PiS mówi: "Patrzcie na to". Tak dalej być nie może – powiedział polityk.

Kalinowski odniósł się również do sytuacji wsi i polskich rolników. – Jarosław Kaczyński wiele mówił o dopłatach dla rolników. Zapomniał jednak wspomnieć, że za chwilę płatność podstawowa może zostać obniżona o 30 proc. Mają tam przecież swojego komisarza rolnictwa. To kpina z prawdziwych rolników – stwierdził. Przypomnijmy, że od 2019 roku komisarzem Unii Europejskiej do spraw rolnictwa jest Janusz Wojciechowski, który niegdyś również był prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Eurodeputowany Jarosław Kalinowski na koniec wystąpienia podziękował członkom partii za współpracę, kiedy stał na czele Rady Naczelnej PSL. – Z największą pokorą i najlepiej jak potrafiłem pełniłem tę funkcję. Dziękuję za wsparcie i tysiące spotkań – zaznaczył.

Wybory w PSL

Podczas Kongresu głos zabrał również prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Wierzę w wielkie Stronnictwo. Wierzę, że wspólnie zbudujemy bezpieczny dom, jakim jest Polska. Jeden człowiek nie jest w stanie tego zrobić, ale z Wami to się uda – oświadczył lider ludowców.

