Tarczyński: "Putinowcami" są ci, którzy przyczynili się do Nord Stream 2

Przewodniczący PO Donald Tusk w niedzielę skrytykował prawicowych uczestników konferencji zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość.

"W książce »Wybór« rozmawiamy z Anne Applebaum m.in. o »pożytecznych idiotach« Putina, w Polsce i Europie. To oni gościli w Warszawie na zaproszenie PiS" – napisał w niedzielę na Twitterze Donald Tusk.

Do wpisu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej zostało dołączone zdjęcie z cytatem: "Rosji nie przeszkadza, że skrajna prawica jest antyrosyjska. Rosję interesuje, żeby była antyunijna, antyamerykańska, anty-LGBT+, antyszczepionkowa, antyuchodźcza, anty... cokolwiek, byle tylko polaryzowała społeczeństwa. W Polsce PiS i Konfederacja działają w imieniu Rosji, bez względu na to, czy ich liderzy i elektorat to rozumieją, czy nie".

Komentarz Tarczyńskiego

Zdaniem europosła Dominika Tarczyńskiego, notoryczne oskarżenia Prawa i Sprawiedliwości o prorosyjskość jest "formą odwrócenia uwagi od własnych win".

– Zarzutem więc jest to, że Marine le Pen się spotkała, a jeżeli porównamy ilość spotkań Donalda Tuska z Putinem, jego uściski, szepty na molo, jego uśmiechy i sposób, w jaki Sikorski mówił chociażby o Nord Stream 2 proponując, aby mieć swojego członka zarządu Nord Stream 2, de facto żeby przyłączyć się do tego projektu, kiedy Tusk był nazywany - to trzeba powtarzać codziennie - "naszym człowiekiem w Warszawie”, a Putin - "naszym człowiekiem w Moskwie", to nikt o tym nie mówi – zwrócił uwagę rozmówca portalu wPolityce.pl.

Polityk podkreślił, że wszyscy politycy, którzy umożliwili powstanie gazociągu, będą współodpowiedzialni za ewentualną kolejną rosyjską agresję na Wschodzie, ponieważ "pieniądze ze sprzedaży gazu przez Nord Stream 2 będą płynąć do rosyjskiej armii".

– Mogą nas nazywać "faszystami", mogą nas nazywać "putinowcami", mogą nas nazywać nawet "różowymi słoniami" - po prostu trzeba robić swoje, walczyć o interes Polski, budować mocny sojusz konserwatywny, aby nie stało się tak, że do tej federalnej Europy zjednoczonych stanów UE dojdzie, bo to jest skandal – skwitował Dominik Tarczyński.

