"Pożyteczni idioci". Tusk krytykuje liderów europejskich prawicowych partii

"W książce »Wybór« rozmawiamy z Anne Applebaum m.in. o »pożytecznych idiotach« Putina, w Polsce i Europie. To oni gościli w Warszawie na zaproszenie PiS" – napisał w niedzielę na Twitterze Donald Tusk.

Do wpisu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej zostało dołączone zdjęcie z cytatem: "Rosji nie przeszkadza, że skrajna prawica jest antyrosyjska. Rosję interesuje, żeby była antyunijna, antyamerykańska, anty-LGBT+, antyszczepionkowa, antyuchodźcza, anty... cokolwiek, byle tylko polaryzowała społeczeństwa. W Polsce PiS i Konfederacja działają w imieniu Rosji, bez względu na to, czy ich liderzy i elektorat to rozumieją, czy nie".

Warsaw Summit

Podczas sobotniego wydarzenia Warsaw Summit spotkali się liderzy trzynastu europejskich partii politycznych deklarujących konserwatywne wartości i sprzeciwiających się dalszej federalizacji Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, szef węgierskiego Fideszu Victor Orban, liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, oraz przewodniczący hiszpańskiej partii VOX Santiago Abascal, przewodniczący partii Interes Flamandzki Toma Van Grieken czy przewodniczący Estońskiej Konserwatywnej Partii Ludowej Martin Helme.

Politycy dyskutowali na temat przyszłego kształtu Unii Europejskiej w obliczu coraz bardziej radykalnych działań Komisji Europejskiej, która zmierza do przejęcia kompetencji dotychczas zastrzeżonych dla państw członkowskich. Omówiona została możliwość podjęcia szerszej współpracy w Parlamencie Europejskim.



