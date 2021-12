Le Pen zapewnia: Francja zapłaci za Polskę kary za łamanie praworządności

Liderka Zjednoczenia Narodowego deklaruje w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że jeżeli zostanie prezydentem Francji, kraj ten będzie naciskał na KE, aby odblokowała ona należne Polsce środki z Funduszu Odbudowy.

To jednak nie koniec. "TSUE nałożył na Polskę milion euro dziennych kar za łamanie zasad praworządności. Otóż Francja za Polskę tę karę zapłaci! Jesteśmy płatnikiem netto do budżetu Unii i odejmiemy sobie te koszty od naszej nadpłaty. Francja jest krajem założycielskim Unii, jej sercem. Jakąż siłę będzie miała koalicja krajów walczących o ochronę własnej tożsamości, jeśli dołączy do nich Francja! Dlatego moje zwycięstwo ma tak duże znaczenie dla przyszłości całej Wspólnoty" – zapewnia Marine Le Pen.

Polska jak wzór

Francuska polityk wyraża nadzieję, że będzie to koniec UE "takiej, jaką znamy. "To będzie wspomniany już sojusz europejskich narodów. Unia zafundowała nam wolny rynek, ale nie ochroniła przed nieuczciwą konkurencją spoza Europy. Narzuca nam coraz bardziej wyśrubowane normy, stawiając naszych przedsiębiorców, rolników na pozycji przegranej, skoro towary z importu spoza Unii tych norm nie spełniają. To trzeba zmienić. Przywróciłabym też narodom szereg kompetencji, które odebrała im Unia. Komisja Europejska zostałaby przekształcona w sekretariat Rady UE. Nie ma żadnego powodu, aby miała tyle władzy, tym bardziej że przejęła ją, nie pytając o to państw i przez to ograniczając pole demokracji" – podkreśla kandydatka.

Dalej Marine Le Pen stwierdza, że kurs obrany przez obecne władze Polski jest dla jej zwolenników przykładem do naśladowania: "Polska pokazała, że nieugiętość przynosi efekty. Gdy Polacy nie pozwolili, aby używano przeciw nim emigrantów jako broni hybrydowej, Białoruś musiała z tego zrezygnować. Polska broniła tu całej Europy. To samo z zasadą, że konstytucja narodowa ma znaczenie nadrzędne nad regulacjami i orzecznictwem europejskim".

