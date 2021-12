Wiceminister zdrowia: W poniedziałek 13 250 zachorowań

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia był w poniedziałek gościem "Kwadransa Politycznego" w Telewizji Polskiej. Mówił o aktualnych statystykach dotyczących epidemii koronawirusa w kraju.

Pacjenci w szpitalach

13 250 to liczba nowych i potwierdzonych zakażeń wirusem Sars-CoV-2 w ciągu ostatniej doby. Jak zdradził Waldemar Kraska, w poniedziałek resort odnotował również 514 przypadków, które wymagały hospitalizacji. – Pacjenci, co raportują lekarze, trafiają do szpitali w gorszym stanie niż w poprzednich falach – powiedział senator Prawa i Sprawiedliwości.

"Od początku stycznia tego roku w starciu z COVID-19 nie poradziło sobie 1085 osób do 44 roku życia" – napisał w poniedziałek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. "Ta czarna statystyka mogłaby być inna dzięki szczepieniom, gdyż tylko 3 proc., czyli 36 z tych osób, było w pełni zaszczepionych" – dodał. W niedzielę resort zdrowia podał, iż od rozpoczęcia programu szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce, czyli od końca grudnia 2020 roku, wykonano jednorazowych 42 672 883 szczepień. Ministerstwo apeluje teraz o zaszczepienie się tzw. dawką przypominającą preparatu.

– Cieszy mnie, jako lekarza, że coraz więcej Polaków chce się szczepić. Mamy już ponad trzy miliony Polaków zaszczepionych trzecią dawką, ale też ta fala mobilizuje Polaków, by zaszczepili się pierwszą dawką – stwierdził w poniedziałkowym "Kwadransie Politycznym" w TVP wiceminister Waldemar Kraska. – Jak pokazują statystyki, epidemia upomniała się o osoby niezaszczepione – zauważył.

Obowiązek szczepień

Jak poinformował szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski, rząd ma rozważań obowiązek szczepienia przeciw COVID-19 dla poszczególnych grup zawodowych w kraju. Ku takiej opcji składania się także wiceszef MZ.

– Mówimy tu o personelu medycznym, aczkolwiek mamy poziom wyszczepienia lekarzy 92 proc., pielęgniarek – 81 proc. – oznajmił senator.

Czytaj też:

Dr Martyka: Zamordyzm i segregacja sanitarna nie mają nic wspólnego z naukąCzytaj też:

Skąd wziął się koronawirus? Naukowcy wciąż szukają odpowiedzi