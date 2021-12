Korwin-Mikke o taśmach Michnika: Może by wreszcie Adaś to wyjawił

Nagrania, na których widać szczególną zażyłość redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" z komunistycznym generałem, zostały ujawnione przez dziennikarzy "Magazynu śledczego Anity Gargas". Materiał wywołał szok i spowodował lawinę komentarzy w polskim internecie.

Na filmie z ust Michnika padają szokujące stwierdzenia. Redaktor naczelny "GW" mówi, że "kocha" Jaruzelskiego, nazywa go "polskim patriotą" oraz określa stan wojenny jako "najbardziej liberalny zamach stanu w dziejach świata".

– Bez niego nic by nie było. Bez ciebie nic by nie było, Wojtku. Nic – stwierdza także szef "Gazety Wyborczej" i dodaje: "Tylko ty i Wałęsa – to byli dwaj ludzie, którzy mogli zmienić bieg historii i wyście to zrobili".

Korwin-Mikke komentuje nagrania

Do sprawy odniósł się jeden z posłów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke. Zdaniem polityka Michnik wraz z Czesławem Kiszczakiem "zrobili w konia p.Generała i całą Polskę".

W dalszej serii wpisów poseł skrytykował również śp. Lecha Kaczyńskiego, który "omawia w lokalu SB w Magdalence jak zrobić III RP na wzór II RP, by Prawica nigdy nie doszła do władzy".

"Dlatego Michnik zwalczał uchwałę lustracyjną"

W ostatnim z serii wpisów Korwin-Mikke udostępnił zdjęcie Lecha Wałęsy i Adama Michnika, którzy "piją zdrowie śp.gen.Czesława #Kiszczaka, twórcy III RP".

"Adaś na kilka m-cy dostał wstęp do archiwum SB i odtąd był szarą eminencją, bo mógł szantażować masę prominentów. Dlatego tak zwalczał moją Uchwałę Lustracyjną, bo odbierała Mu monopol wiedzy" – dodaje polityk Konfederacji.

