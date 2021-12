Ziobro: Chcemy jeszcze raz udzielić poparcia premierowi Morawieckiemu

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Konflikt w rządzie. Chodzi o szczepieniaSzef rządu przebywa w Brukseli na dwudniowym szczycie Unii Europejskiej. W planie czwartkowych rozmów przewidziano m.in. spotkanie koordynacyjne Grupy Wyszehradzkiej, spotkanie robocze głów państw i szefów rządów państw Unii Europejskiej z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Marią Sassolim. Politycy wezmą także udział w dwóch sesjach roboczych.

Premier Morawiecki spotkał się rano z dziennikarzami i przekazał pierwsze ustalenia między przywódcami. Do głównych tematów rozmów należała sytuacja na wschodzie UE oraz kwestia polityki klimatycznej.

"Wspieramy premiera Morawieckiego"

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekazał, że Unia Europejska proponuje rozwiązania i mechanizmy, które prowadzą do drastycznego wzrostu cen prądu i energii, co bardzo uderzy po kieszeni Polaków. Szef Solidarnej Polski podkreślił, że szczególnie będzie to odczuwane ze względu na obecną wysoką inflację.

– My jesteśmy za tym, aby walczyć za lepszy klimat i lepsze warunki do życia na ziemi, ale w ramach rozsądku i roztropności – mówił Ziobro, dodając, że to przyroda ma służyć człowiekowi, a nie na odwrót.

Jego zdaniem należy wspierać klimat o tyle, o ile to nie powoduje drastycznych konsekwencji dla poziomu życia ludzi. – Musi być jasna hierarchia celów, które realizuje państwo i Unia Europejska. W momencie, w którym UE forsuje rozwiązania "Fit for 55", które będą prowadzić do jeszcze większych wzrostów cen energii nie tylko w Polsce, ale i całej UE, to nie możemy patrzeć na to obojętnie podkreślał.

Wsparcie dla premiera

Ziobro stwierdził, że ekologiczne rozwiązania forsowane przez UE w pierwszej kolejności odbiją się na portfelach Polaków.

Dlatego też minister podkreślił, że cała Solidarna Polska udziela poparcia premierowi Morawieckiemu, który na szczycie Rady Europejskiej "będzie walczył o polskie interesy i o to, by powstrzymać wprowadzane przez UE mechanizmy, które prowadzą do drastycznego wzrostu cen energii".

– Odchodzenie od węgla powoduje, że UE musi szukać innych źródeł energii, bo słońce czy wiatr tego nie zastąpią. A skoro nie węgiel, to gaz – a ten Europa kupuje głównie od Putina. Jego sakiewka pęcznieje i może te pieniądze wydawać na zbrojenia, które są zagrożeniem dla Europy –tłumaczył minister.

