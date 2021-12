"Chrystus się rodzi, nas oswobodzi…". Tusk złożył życzenia i obietnicę

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej nie szczędził w krótkim wpisie odniesień do bieżącej polityki.

"Chrystus się rodzi, nas oswobodzi… Chciałbym Wam wszystkim złożyć w prezencie pod choinkę obietnicę, że następne Boże Narodzenie będzie radośniejsze, a Polska oswobodzona od zła i kłamstwa. A dziś z całego serca życzę Wam zdrowia, uśmiechu i spokoju" – napisał były premier.

Kolacja wigilijna z Tuskiem czy Kaczyńskim?

Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie "Super Expressu" nietypowy sondaż. Ankietowanym zadano następujące pytanie: "Gdybyś musiał zaprosić na Wigilię jednego z tych dwóch polityków, to którego z nich byś wybrał?".

62 proc. pytanych wskazało na lidera PO Donalda Tuska, natomiast 38 proc. wybrało prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Prof. Dudek: Negatywny elektorat

Prof. Antoni Dudek komentując wyniki sondażu powiedział, że wiąże je z tzw. elektoratem negatywnym. – Patrząc historycznie przez te 30 lat, kiedy panowie walczą ze sobą, to znacznie częściej Kaczyński miał większy negatywny elektorat od Tuska. I to się potwierdza w tym sondażu, co nie znaczy, że Tusk nie ma negatywnego elektoratu, bo ma, ale nieco mniejszy niż Kaczyńskiego – ocenił politolog.

Według niego dodatkowym obciążeniem jest to, że Kaczyński od 6 lat rządzi, a Polacy nie lubią ludzi władzy przy stole wigilijnym. – Także gdyby była dziś sytuacja odwrotna, to pewnie proporcja byłaby nieco inna, ale też myślę, że Tusk miałby szanse pokonać Kaczyńskiego – stwierdził prof. Dudek.

