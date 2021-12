"Nie dorósł do roli". Fala komentarzy po decyzji Sousy

"Dziś zostałem poinformowany przez Paulo Sousę, że chce rozwiązać za porozumieniem stron kontrakt z @pzpn_pl z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem" – napisał na Twitterze Cezary Kulesza prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Według medialnych doniesień, Sousa miałby zostać trenerem brazylijskiego klubu Flamengo Rio de Janeiro. Jego decyzja stawia polską drużynę w bardzo trudnej sytuacji. Polacy będą bowiem niedługo walczyć w spotkaniach barażowych o awans do piłkarskich mistrzostw świata w Katarze.

Fala komentarzy

Decyzja Portugalczyka wywołała wiele komentarzy w polskim internecie.

"Paulo Sousa jako największa porażka trenerska w historii polskiej reprezentacji. Otwieram dyskusję" – napisał dziennikarz Marcin Makowski.

twitter

"Paolo Sousa połączył na koniec roku wszystkich Polaków" – stwierdził Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.

twitter

"Pełne poparcie dla prezesa @Czarek_Kulesza. Trener Sousa niestety nie dorósł do roli, którą powierzył mu poprzedni zarząd @pzpn_pl Nie wolno mu teraz "pójść na rękę" w kwestii kontraktu, ale kadra zasługuje na poważnego i lepszego trenera, dla którego zawsze będzie 1. wyborem" – pisze z kolei Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.

twitter

"Sousa i Czeczko ratowali się ucieczką" – pisze publicysta "Do Rzeczy" Maciej Pieczyński.

twitter

"Kiedy Sousa został trenerem, znajomy Portugalczyk z pracy napisał mi długiego maila w którym opisywał, jak nieprofesjonalnie zachowywał się jako były piłkarz i trener klubów portugalskich. Wtedy myślałem, że przesadza, ale jak widać PZPNowi zabrało fundamentalnego riserczu" – napisał Mateusz Urban, ekonomista.

twitter

"Kiedy Sousa wpadnie do Polski, by rozwiązać kontrakt? Pytam, bo chętnie odbiorę go z lotniska" – pyta Wojciech Kowalczyk, były piłkarz.

twitterCzytaj też:

Zamieszanie wokół Sousy. Selekcjoner opuści kadrę już w grudniu?Czytaj też:

Paulo Sousa z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa