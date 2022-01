Bosak: Mamy do czynienia z organizacją, która gra bez zasad

Rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer przekazał w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli, że rozmowy z polskimi władzami w sprawie Krajowego Planu Odbudowy ciągle trwają.

"Gra bez zasad"

We wtorek na antenie Polskiego Radia 24 działania Unii Europejskiej skomentował wiceprzewodniczący koła poselskiego Konfederacji. Zdaniem Krzysztofa Bosaka, zachowanie wspólnoty dot. przyznania KPO Polsce to bezprawie. – Mamy do czynienia z organizacją, która gra bez zasad – powiedział polityk.

– Unia Europejska do końca grudnia właściwie bez żadnych zasad i przyczyn nie uruchomiła Krajowego Planu Odbudowy, który został podpisany i poręczony przez Polskę. Nie ma do tego żadnych podstaw. Jeżeli się umawiasz z szulerami, to nie możesz się dziwić, że cię oszukali. Eurokraci pokazują, że zrobią sobie mechanizm warunkowości bez przepisów, które są cały czas badane przez TSUE. Postawili żądania i nie przekazują pieniędzy, powołując się na rzekome trudności w uzgodnieniu KPO – mówił Bosak.

Przypomnijmy, że spór pomiędzy Polską a Unią Europejską dotyczy pojęcia praworządności. Komisja Europejska blokuje wypłatę należnych nam środków z Funduszu Odbudowy, domagając się zmian w wymiarze sprawiedliwości. Warunkiem koniecznym do uruchomienia miliardów z KPO ma być likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Krytyka Bosaka

Fundusz Odbudowy miał być odpowiedzią Unii Europejskiej na nową sytuację gospodarczo-społeczną, jaką spowodowała pandemia koronawirusa (Sars-CoV-2). W związku z tym, wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje "plany odbudowy".

Tego typu działania w ramach wspólnoty europejskiej skrytykował Krzysztof Bosak. – Czas spłacania Funduszu Odbudowy to prawie 30 lat. Już dawno nikt nie będzie pamiętał o COVID-19, a my ciągle będziemy to spłacać. W ogóle nie należało w to wchodzić – stwierdził wiceprezes Ruchu Narodowego.

