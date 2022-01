TVN24 bojkotuje Kukiza? Polityk mocno odpowiada stacji

Portal Wirtualnemedia zapytał lidera Kukiz'15 o powody braku zaproszeń do programów TVN24. Od czasu kiedy Paweł Kukiz i jego posłowie zagłosowali za przyjęciem nowelizacji ustawy medialnej, zwanej potocznie "lex TVN", polityk, który wcześniej regularnie gościł w programach takich jak choćby "Kropka nad i" Moniki Olejnik, przestał być pokazywany na antenie.

Bojkot polityka

Dziennikarze portalu zapytali Kukiza, czy otrzymał w ostatnim czasie zaproszenie do programu oraz jakie jest jego zdanie na temat bojkotu jego osoby przez TVN24. Polityk odpowiedział w mocnych słowach, przypominając swoje żądanie sprzed kilku miesięcy.

– Zero. Miałem prośby o komentarz przed kamerą do jakiegoś tam zdarzenia, czyli tak zwaną setkę. Odpisywałem dwukrotnie, że dopóki nie przeproszą mnie za dezinformacje czy sugestie dotyczące mojego rzekomego sprzedania się i tych wszystkich szkalujących mnie różnych sugestii, to nie będę z nimi rozmawiał – powiedział Kukiz.

Polityk nawiązał tym samym do sytuacji z sierpnia 2021 roku, kiedy to zmiana zdania przez trzech posłów Kukiz'15 umożliwiła Prawu i Sprawiedliwości reasumpcję przegranego głosowania. TVN24 twierdził, że Kukiz zgodził się zagłosować ponownie w zamian za stanowisko wicemarszałka Sejmu.

Poseł wskazuje w rozmowie z "Wirtualnymi Mediami", że nie wie, jakie są powodu braku zaproszeń do programów stacji.

– Do żadnego programu nikt mnie absolutnie nie zapraszał. Oni mnie zapraszali tylko do programów z tak zwaną ruchomą kamerą do skomentowania jakiegoś zdarzenia. Pod Sejmem czy w Sejmie. Nie mam pojęcia, dlaczego nie było zaproszeń do programów. To prywatna telewizja amerykańska i mają takie prawo – stwierdził.

