"To jest chore". Leszczyna krytykuje rządową strategię walki z epidemią

– To jest plan na dobicie tego systemu. Dlaczego do 60-latka, który jest wysportowany, zdrowy, i ma COVID-19, musi jechać lekarz. To jest chore. Nie wolno tak zarządzać – mówiła w programie 7. Dzień Tygodnia na antenie Radia Zet posłanka KO Izabela Leszczyna.

W jej ocenie, plan walki z piątą falą koronawirusa, który ogłosił rząd, ma błędny charakter. – To, co ogłosił premier Morawiecki i minister Niedzielski dwa dni temu, to przejaw paniki, nic innego. Kto to widział, żeby minister zdrowia, który nie jest nawet lekarzem, mówił lekarzom, jak oni mają ludzi leczyć – stwierdziła Leszczyna.

Morawiecki zaprasza do siebie opozycję

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli wszystkich sił politycznych na spotkanie dot. walki z COVID-19.

"Premier Morawiecki skierował zaproszenie do przewodniczących klubów, kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych na wspólne spotkanie dotyczące dalszej walki z pandemią COVID-19. Spotkanie odbędzie się we wtorek w KPRM" – poinformował w mediach społecznościowych rzecznik rządu Piotr Mueller.

Wiadomość o spotkaniu przekazał potem sam Morawiecki. "Wierzę, że będzie owocne i pozwoli nam na podjęcie najlepszych możliwych decyzji dotyczących zdrowia i życia wszystkich Polek i Polaków" – napisał premier na Facebooku.

Koronawirus w Polsce. Nowe dane MZ

W niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia podało, że badania potwierdziły 34 088 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, zmarło 25 osób z COVID-19. Najwięcej zakażeń – po ponad 5 tys. – wykryto w województwach: mazowieckim (5781) i śląskim (5526).

MZ przekazało też, że w ciągu ostatniej z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 18 osób.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 518 218 przypadków; zmarło 103 844 osób z COVID-19.

